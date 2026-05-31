El asfaltado de la carretera a Brañavieja finalizará en junio tras una inversión de 574.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria finalizará en junio la obra de asfaltado del tramo La Lomba-Brañavieja, de la carretera CA-183, que conecta Reinosa con la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, donde la Consejería de Fomento ha invertido 574.000 euros.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Roberto Media, durante la visita institucional que ha realizado a la Hermandad de Campoo de Suso, donde ha detallado que Fomento mantiene los trabajos en el tramo que une Espinilla con Bárcena Mayor, de la CA-285, donde el Ejecutivo regional ha invertido más de 2,1 millones de euros en la mejora integral de la vía, tras "muchísimos años sin labores importantes de mantenimiento".

En esta línea, Media ha adelantado que en verano se va efectuar el repintado de las carreteras CA-825 en el tramo que va desde Nestares hasta Barrio, donde también se colocarán bolardos, por un importe de más de 81.000 euros; y CA-280, donde se van a reparar 354 metros cuadrados de aceras de la localidad de Soto y se repintarán barandillas sobre el Arroyo de los Coterucos, ha informado el Ejecutivo regional.

Durante la visita a Campoo de Suso, ha destacado que su Consejería ha invertido casi 400.000 euros en mejorar carreteras autonómicas del municipio, en que el personal del Gobierno ha reparado la capa de rodadura, ha limpiado cunetas y ha repintado "después de 20 años en los no se habían realizado labores de renovación y adecuación de estos viales", ha afirmado el consejero.

En concreto, las actuaciones ya terminadas han sido la limpieza de cunetas, rigolas, bajo barreras y márgenes en el tramo comprendido entre La Lomba y Brañavieja de la CA-183, donde se han limpiado más nueve kilómetros de cunetas y bajo barrera, por 7.420 euros; en la CA-825 Nestares-Barrio, sobre una superficie de más de 9,5 kilómetros y un importe de 7.850 euros, y en el tramo que va de Espinilla al límite con Palencia de la CA-280, sobre una superficie de más de 12 kilómetros y por más de 9.800 euros.

La Consejería también ha invertido más de 368.000 euros en la reparación de la capa de rodadura repartidos entre el tramo comprendido entre La Lomba y Brañavieja, con una reparación puntual de la capa de rodadura en una superficie de más de 16.500 metros cuadrados; en la CA-280, con una reparación puntual de la capa de rodadura en más de 1.200 metros cuadrados, y en la CA-825, con reparaciones puntuales de la capa de rodadura en una superficie de más de 3.300 metros cuadrados.

Media y el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, han señalado las "excelentes" condiciones en las que han quedado los viales para la circulación y la seguridad vial.

Se trata de inversiones "imprescindibles" para que los vecinos de las áreas rurales "puedan contar con unos servicios iguales a los que cuentan las áreas costeras", ha subrayado Media, quien ha defendido la labor de mantenimiento de la red de carreteras regionales por parte del personal de la Consejería.

En el marco del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029, la Consejería ha otorgado al Ayuntamiento una subvención de 325.000 euros para pavimentar caminos y viales en las localidades de Abiada, Argüeso, Camino, Fontibre, La Hoz, La Lomba, La Miña, Parafuelles, Salces, La Serna y Villar.