Asociación El Pleito de los Nueve Valles recibe el nombramiento de Merino Mayor de los Nueve Valles - G.HERNANDEZ

Este martes se inaugura el Centro de Interpretación del Día de las Instituciones REOCÍN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural El Pleito de los Nueve Valles ha recibido este lunes el nombramiento de Merino Mayor de los Nueve Valles 2026, en un acto celebrado en la Casa de Juntas de Puente San Miguel.

En el evento también se ha procedido a la tradicional entrega de la bandera de Cantabria que presidirá este martes el Día de las Instituciones en La Robleda, que el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha recibido de manos de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta.

Diestro ha agradecido al Pleito de los Nueve Valles el trabajo realizado durante sus diez años de trayectoria y ha confiado en que este reonocimiento sea un impulso para continuar. "Estamos super agradecidos por lo que hacéis, porque sois vecinos del municipio con una implicación desinteresada", ha enfatizado.

Como ha recordado, hace diez años, cuando la asociación nació "el Día de las Instituciones estaba bastante apagado, no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy y con lo que todos esperamos que sea dentro de otros días años", ha dicho.

Diestro ha aprovechado el acto para anunciar la apertura este martes del Centro de Interpretación del Día de las Instituciones, ubicado en la Casa de Cultura, frente a la Casa de Juntas, "para que todo el mundo que venga a Puente San Miguel conozca el origen de nuestra tierra, el origen de Cantabria como institución".

El nuevo Centro de Interpretación es "muy didáctico, para que cualquiera, sin tener un bagaje histórico muy importante, se lleve una idea lo que fue y por qué celebramos este día tan importante, es el objetivo", ha dicho el alcalde, añadiendo que "no queremos que haya un cántabro que no sepa lo que sucedió aquí, en Puente San Miguel, hace casi 250 años".

La presidenta de la Asociación Cultural del Pleito de los Nueve Valles, Elisa Mateu, ha recibido de manos del Escribano Mayor, Saturnino Hoyos, una de las tres llaves que abren el arcón que en la Casa de Juntas guardaba las actas y documentos de 1778 de los orígenes de Cantabria, como símbolo de su condición de Merino Mayor de los Nueve Valles, así como una réplica de la Casa de Juntas de Puente San Miguel.

"Hoy la emoción es inmensa; recibir el premio Merino Mayor 2026 es un honor que nos llena de orgullo pero, sobre todo, de una profunda gratitud y lo recibimos que la humildad de quienes símplemente han intentado hacer lo que aman: mantener viva una parte fundamental de la historia de nuestra tierra y compartirla con los demás", ha afirmado Mateu.

La presidenta de la asociación ha dicho que este reconocimiento "no es un punto de llegada" sino "un impulso, un motivo más para seguir trabajando con la misma ilusión, el mismo compromiso y las mismas ganas con las que empezamos hace ya diez años".

En el acto se ha proyectado un vídeo con algunas de las actividades de la asociación, que además de participar en el Día de las Instituciones, realiza representaciones, en especial para los escolares y el Escribano de los Nueve Valles ha recordado glosado los méritos de la asociación premiada.

También la presidenta del Parlamento ha felicitado a la Asociación Cultural el Pleito de los Nueve Valles. "Tenemos que estar muy agradecidos a todas las personas y entidades que cultivan y desarrollan nuestra cultura tradicional en todas las dimensiones posibles: el canto, la danza, el teatro, la gastronomía, los deportes y juegos", ha afirmado.

El acto ha concluido con la entrega por parte de González Revuelta al alcalde de la bandera de Cantabria que este 28 de julio presidirá el Día de las Instituciones.

Autoridades, homenajeados y público han sido recibidos en la Casa de Juntas por el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega y el Coro Ronda La Cuevona.