Astillero acogerá el sábado 20 la II Jornada de Dislexia de Cantabria

Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 12:08

ASTILLERO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Bretón, en Astillero, acogerá este sábado, 20 de septiembre, la segunda Jornada de Dislexia de Cantabria, dirigida a familias, profesorado y profesionales.

La cita está organizada por la Asociación Dislexia Cantabria (ASDICAN), miembro de la Federación Española de Dislexia, y se celebrará de 9.00 a 19.30 horas.

En ella, se ofrecerán "herramientas reales" para tratar a las personas con dislexia tanto en el aula como en casa, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Astillero.

Tras el proceso de acreditación de los participantes y una apertura institucional, la jornada acogerá diferentes ponencias así como espacios para el intercambio de experiencias y recursos prácticos.

La mañana pondrá el foco en la detección temprana y la respuesta educativa con la conferencia 'Dificultades Específicas de Aprendizaje: concepto, detección y respuesta educativa', a cargo de José Luis Ramos, de la Universidad de Extremadura, así como en el impacto personal de estas dificultades con la ponencia 'Cuando aprender duele', impartida por Araceli Salas (DISFAM/FEDIS).

También se presentarán propuestas concretas de 'Adaptaciones en el aula' de la mano de Belén López y María Jesús Moreta (DISFAM).

Por la tarde se abordarán metodologías para una 'clase de inglés inclusiva y accesible', con Erica Di Francesco como ponente, y se analizarán las etapas del desarrollo lector y su relación con la dislexia, con María Domingo Trueba.

La jornada se completará con una mesa redonda y el cuento 'Hugo tiene dislexia', orientado a la sensibilización familiar.

El profesorado que asista presencialmente obtendrá un crédito de formación, reforzando el carácter práctico y aplicado de las sesiones.

Las inscripciones ya están abiertas en https://fedis.org/cantabria/ donde puede consultarse toda la información actualizada sobre el programa y los detalles logísticos.

El Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada y a compartir esta convocatoria que "impulsa la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad en el municipio".

El concejal de Educación, Jorge González, ha felicitado a ASDICAN por su entrega a los niños con dislexia y por la organización de esta jornada en Astillero, "un municipio que acompaña y no deja a ningún niño atrás".

