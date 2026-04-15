Astillero celebra el 1 de mayo la III Subida a Peña Cabarga

Subida a Peña Cabarga del Ayuntamiento de Astillero en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará el viernes 1 de mayo la III Subida a Peña Cabarga, una actividad que volverá a reunir a vecinos del municipio y de localidades cercanas en torno a una jornada de convivencia al aire libre.

La propuesta recupera una tradición muy arraigada y la adapta a la actualidad con un formato accesible, pensado para todos los públicos, ha indicado el Ayuntamiento, que en este sentido ha destacado que, año tras año, la iniciativa ha ido sumando participantes, "consolidándose como un punto de encuentro intergeneracional".

La marcha comenzará a las 10.30 horas desde las chimeneas de La Cantábrica y está abierta a familias, grupos de amigos, peñas y clubes deportivos. El recorrido, de carácter asequible, se realizará a ritmo tranquilo y con distintos grupos organizados según el nivel de los participantes. La llegada a la cima está prevista en torno a las 13.00 horas.

Allí tendrá lugar el encuentro con vecinos de Villaescusa y Solares, con quienes se compartirá el tradicional almuerzo en un ambiente festivo.

Para facilitar la participación, la organización pondrá a disposición una furgoneta para la bajada de quienes lo necesiten, aunque también se podrá regresar caminando o subir directamente en coche. El objetivo es que cualquier persona interesada pueda formar parte de la actividad, independientemente de su condición física.

En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, Rubén González, ha animado a la participación vecinal. "Es una oportunidad para compartir el día, reencontrarse y disfrutar del entorno en compañía. Esta subida no es solo una actividad al aire libre, sino un espacio para fortalecer los lazos entre vecinos, conocer gente y mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad de Astillero. Lo importante no es el ritmo ni llegar el primero, sino todo lo que ocurre durante el camino y el ambiente que se genera en la cima", ha manifestado.