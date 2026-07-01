Astillero celebra el sábado el Orgullo con pregón, actuaciones, carrera de tacones y el concierto de María Leyre - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Astillero celebrará el Orgullo 2026 este sábado 4 de julio en La Planchada con un pregón, la lectura de un manifiesto, baile, carrera de tacones y el concierto de María Leyre.

El concejal de Participación Ciudadana, Rubén González, ha explicado que 'Astillero con Orgullo' es "una magnífica oportunidad para salir a la calle, disfrutar juntos y celebrar la diversidad que hace de nuestro municipio un lugar más vivo, abierto y especial".

"Queremos vivir una tarde llena de música, color y buen ambiente, en la que vecinos, vecinas y visitantes puedan compartir una gran celebración. La Planchada será el escenario perfecto para poner en valor el respeto, la libertad y la alegría de ser quienes somos", ha añadido.

González ha señalado que la bandera LGTBIQ+ ya luce en el Ayuntamiento como muestra del compromiso de Astillero con la diversidad, la igualdad y la libertad de todas las personas, y permanecerá instalada durante estos días como símbolo de respeto y apoyo al colectivo.

La programación comenzará a las 19.30 horas con el pregón, de Kiny Kinientos, seguido de la presentación de la jornada. A las 19.45 horas se celebrará el izado de la bandera LGTBIQ+ y la lectura del manifiesto a cargo de ALEGA.

A partir de las 20.00 horas, la escuela de baile Raúl Campo pondrá ritmo a la tarde y a las 20.45 horas llegará el Show del Orgullo, protagonizado por Kiny Kinientos, Shuryñe Show, La Brava y Gran Nogara.

La carrera de tacones tomará el relevo a las 21.30 horas, antes de que María Leyre ponga el cierre musical a partir de las 22.00 horas.

La cita invita a toda la ciudadanía a sumarse a una tarde festiva y abierta, en la que la música, el espectáculo y la participación volverán a unir a Astillero en torno a los valores de respeto, libertad, convivencia y diversidad, ha destacado el Consistorio.