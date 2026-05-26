Astillero creará 'El bosque de Cantabria' para poner en valor la naturaleza de la región

Bosque de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero pondrá en marcha este invierno el proyecto 'El bosque de Cantabria', una iniciativa medioambiental y educativa que permitirá crear un espacio único dedicado a las principales especies arbóreas autóctonas de la comunidad. El objetivo es seguir reforzando los espacios verdes del municipio y acercar la riqueza natural cántabra a vecinos, familias y centros educativos.

El nuevo bosque reunirá hayas, robles, acebos y otras especies características del paisaje de Cantabria y será un entorno pensado para el paseo, el aprendizaje y la concienciación ambiental, ha anunciado este martes el Ayuntamiento.

En este sentido, cada árbol contará con información explicativa para que los visitantes puedan conocer sus características y su importancia dentro del ecosistema cántabro.

El proyecto nace también con una importante vocación educativa, ya que está concebido como un recurso para escolares y centros de enseñanza de toda la región, para fomentar el conocimiento del patrimonio natural y el respeto por el medio ambiente desde edades tempranas.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha afirmado que "Cantabria tiene una riqueza natural espectacular y queremos que Astillero cuente con un espacio donde poder conocerla, disfrutarla y sentirnos orgullosos de ella. 'El Bosque de Cantabria' será un lugar pensado para aprender, para pasear y para que las nuevas generaciones crezcan valorando el entorno privilegiado que tenemos", ha señalado.

En el mismo sentido, el concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio, ha explicado que el Consistorio quiere crear un espacio que permita poner en valor la riqueza natural de Cantabria y acercarla a los vecinos de una forma didáctica y atractiva. "'El Bosque de Cantabria' será un lugar para disfrutar, aprender y seguir avanzando hacia un municipio más verde y sostenible", ha dicho.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Astillero continúa reforzando su apuesta por la sostenibilidad, la mejora de los espacios verdes y el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos y el atractivo del municipio.