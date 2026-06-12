Astillero creará una Comisión de Igualdad tras la condena al secretario por amenazas a una edil

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ASTILLERO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero creará una Comisión de Igualdad que se estrenará con el análisis de los hechos por los que el secretario municipal ha sido condenado por un delito leve de amenazas a una concejala, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales consultadas por este medio.

Según la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, que confirma un fallo previo de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, los hechos ocurrieron en julio de 2025 cuando la edil se dirigió a una funcionaria para que abriera un expediente sobre una subvención.

El secretario actuó "alterado" y con "ánimo intimidatorio suficiente para infundir temor" en la denunciante, según la resolución judicial, ya que se le acercó "a su cara a escasos centímetros alzando paralelamente la mano en un gesto que insinuaba su voluntad o deseo de agredirla".

Tras la condena firme de la Audiencia, que rechaza el recurso del secretario y da credibilidad al testimonio de la concejala y de una ciudadana que presenció el episodio, el Consistorio creará una Comisión de Igualdad que arrancará con el análisis de los hechos ocurridos en dependencias municipales y recogidos en la sentencia.

El equipo de Gobierno (Ciudadanos) impulsará la constitución de ese órgano con el objetivo de reforzar las políticas de igualdad y prevención de conductas discriminatorias en el ámbito municipal.

Así, la comisión tendrá entre sus primeras actuaciones el estudio de la situación que dio lugar a esta condena para valorar, dentro de sus competencias, las medidas o actuaciones que considere oportunas.

Fuentes municipales han insistido a esta agencia en la necesidad de velar por el respeto entre el personal municipal y han subrayado el compromiso del Ayuntamiento con "la erradicación de cualquier comportamiento machista, misógino o que suponga un ataque personal contra las mujeres".

La Comisión de Igualdad estudiará el caso una vez reciba la documentación correspondiente y valorará las actuaciones que considere oportunas dentro de las competencias previstas en el Plan de Igualdad municipal.