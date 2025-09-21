Astillero destinará una partida económica de ayuda al pueblo palestino y ucraniano

ASTILLERO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Astillero destinará una partida económica para apoyar al pueblo palestino y al ucraniano ante "la grave situación humanitaria que atraviesan".
Así lo ha anunciado este domingo en nota de prensa en la que ha indicado que esta iniciativa "consolida la trayectoria solidaria de la ciudadanía" y se plantea como una medida "proactiva llamada a servir de referencia en Cantabria".
En este sentido, el alcalde, Javier Fernández Soberón, ha mostrado el "claro" compromiso del Consistorio. "Esto no va de ideologías ni de colores políticos. Va de personas que están sufriendo y de la importancia de tenderles la mano. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo y por eso creemos necesario poner nuestro granito de arena. Ojalá vuelvan la cordura, el sentido común y la paz", ha dicho.
Con esta propuesta el Ayuntamiento "reafirma" su voluntad de contribuir, "dentro de sus posibilidades", a "aliviar el sufrimiento de la población civil y a promover una respuesta coordinada con entidades humanitarias", ha concluido.