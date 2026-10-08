Astillero exige a Adif que restituya "de inmediato" al personal de la estación

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ASTILLERO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha exigido a Adif que "dé marcha atrás" y restituya "de manera inmediata" el personal de la estación de tren del municipio, "retirado sin comunicación previa" pese a tratarse de una instalación por la que pasan diariamente más de un millar de personas.

Así lo ha denunciado el Consistorio, que ha afirmado que la decisión ha generado "un profundo malestar" entre los usuarios habituales. "Numerosos vecinos han trasladado sus quejas ante la pérdida de la atención presencial en una estación con una elevada afluencia y un papel fundamental en la movilidad diaria del municipio", ha subrayado.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha calificado la situación de "inadmisible" y ha reclamado una rectificación inmediata. "Adif no puede dejar sin personal, de un día para otro y sin ofrecer ninguna explicación, una estación por la que pasan más de 1.000 personas diariamente. Astillero merece respeto y unos servicios ferroviarios acordes con las necesidades reales de sus vecinos", ha afirmado.

"La retirada del personal supone una pérdida evidente en la calidad del servicio y perjudica especialmente a las personas mayores, a quienes tienen dificultades para utilizar los medios digitales y a los viajeros que necesitan información o asistencia ante cualquier incidencia", ha subrayado el regidor.

Y ha asegurado que "no vamos a permanecer de brazos cruzados ante un recorte que afecta directamente a nuestros vecinos. La atención presencial no es un lujo, sino un servicio necesario en una estación con este volumen de viajeros".

El Ayuntamiento mantendrá la próxima semana una reunión con los responsables de Adif para exigir explicaciones y reclamar la restitución del personal. El Consistorio defenderá una postura "firme" y solicitará que se revierta una decisión adoptada sin tener en cuenta las necesidades de los usuarios.

"Acudiremos a esa reunión con una petición muy clara: que Adif rectifique y recupere inmediatamente el servicio. No aceptaremos que Astillero pierda prestaciones esenciales por decisiones tomadas de espaldas a quienes utilizan el tren cada día", ha concluido el alcalde.