Astillero gana el Premio Regional 2026 de la red de Pueblos Mágicos de España - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

La red alcanza los 169 municipios en su décimo aniversario

MADRID/SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Astillero ha vuelto a ser reconocido a nivel nacional como Pueblo Mágico, tras ganar el Premio Regional 2026, en nombre de Cantabria, que otorga la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos, un galardón que distingue a los municipios que destacan por su identidad, su cuidado del entorno y su capacidad para generar actividad y atractivo tanto para vecinos como para visitantes. La revalidación de este distintivo refuerza la posición del municipio dentro de esta red y su proyección como destino con carácter propio.

Según ha destacado el Ayuntamiento, este nuevo reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado en los últimos años para revitalizar los espacios públicos, proteger la esencia del municipio y consolidar un modelo de pueblo activo, "con propuestas constantes y una clara apuesta por la cultura, el patrimonio y la convivencia en las calles".

El premio ha sido recogido oficialmente en FITUR 2026, durante el acto institucional previsto para los municipios galardonados, lo que permite a Astillero volver a proyectarse en uno de los principales escaparates turísticos a nivel nacional e internacional.

Desde la organización se ha destacado especialmente el esfuerzo de Astillero por construir un municipio con personalidad propia, capaz de evolucionar sin perder sus raíces, y por convertir sus espacios urbanos en lugares vivos, cuidados y pensados para el disfrute colectivo.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha señalado que este reconocimiento "es un respaldo al trabajo serio y constante que se viene haciendo para mejorar el municipio desde dentro, cuidando lo que somos y proyectándolo hacia fuera con orgullo y responsabilidad". "Este premio no es una meta, es una confirmación de que vamos por el buen camino y de que seguir apostando por nuestras calles, nuestra identidad y nuestra gente tiene sentido", ha añadido.

Astillero forma parte de la Red de Pueblos Mágicos de España, una iniciativa que agrupa a municipios con valores singulares y que promueve un turismo ligado a la autenticidad, el patrimonio y la experiencia real del visitante.

Con este nuevo reconocimiento, Astillero consolida su presencia en los principales circuitos de promoción turística y continúa avanzando en una estrategia basada en la mejora del espacio público, la actividad social y cultural y el orgullo de pertenencia como señas de identidad.

22 INCORPORACIONES

La red de Pueblos Mágicos de España ha anunciado la incorporación de 22 nuevos municipios en 2026, año en el que cumple 10 años desde su creación, alcanzando un total de 169 en todo el país.

En palabras del presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco Martín, "estos diez años demuestran que el desarrollo territorial basado en la identidad, el patrimonio y las personas es necesario".

En total, estos son los nuevos Pueblos Mágicos de España añadidos a la red: Arjona (Jaén), Arjonilla (Jaén), Bujalance (Córdoba), La Palma del Condado (Huelva), Tabernas (Almería), Arriate (Málaga), Gaucín (Málaga), Aliaga (Teruel), Belmonte de San José (Teruel), Jabaloyas (Teruel), Coaña, Navia, Vallehermoso (La Gomera) y Arona (Tenerife), Alfoz de Lloredo, Miengo, Reocín, La Puebla de Montalbán (Toledo), Zalamea de la Serena (Badajoz), Ferreries (Menorca), Elburgo (Álava) y Mula.

Actualmente, la red de Pueblos Mágicos de España integra más de 500 Bienes de Interés Cultural, más de 30 monumentos nacionales, más de 100 castillos y palacios, más de 40 conjuntos históricos, así como más de 100 centros de interpretación y museos.

A ello se suman más de 40 villas y ciudades históricas, más de 40.000 kilómetros cuadrados de espacio natural protegido, más de 500 rutas y senderos homologados y más de 50 denominaciones de origen.

PREMIOS NACIONALES Y REGIONALES PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA 2026

En el mismo acto, Pueblos Mágicos de España ha hecho entrega de sus Premios Nacionales y Regionales 2026, que reconocen las mejores prácticas en turismo, patrimonio, cultura, sostenibilidad y desarrollo local.

Los ganadores de los Premios Nacionales 2026 han sido: Pueblo Mágico del Año Brihuega (Guadalajara), Premio al Desarrollo Turístico Rural Campo de Criptana (Ciudad Real), Premio a la Puesta en Valor del Patrimonio Escalona (Toledo), Reconocimiento a la Realización de Eventos Culturales Singulares Salar (Granada) y Almedinilla (Córdoba), Reconocimiento a la Promoción de Productos Locales Orcera (Jaén), Reconocimiento a la Gestión de Espacios Naturales Vilaller (Lleida), Reconocimiento a la Cooperación Público-Privada Utrera (Sevilla), Premio Monumento Mágico La Calahorra (Granada), Premio Creador de Contenido Viaje Potaje, Reconocimiento a la Gestión y Difusión del Turismo Ayerbe (Huesca), Reconocimiento al Mantenimiento de las Tradiciones Frómista (Palencia), Reconocimiento al Turismo Activo Comares (Málaga), Reconocimiento al Turismo Gastronómico Puebla de Don Fadrique (Granada) y Reconocimiento al Comercio Tradicional Vícar (Almería)

Por su parte, los ganadores de los Premios Regionales 2026 han sido en nombre de cada autonomía a la que pertenecen: Astillero (Cantabria), Alcalá de los Gazules (Cádiz), Artenara (Gran Canaria), Escalona (Toledo), Ayerbe (Huesca), Mazarrón (Región de Murcia), La Adrada (Ávila), Padrón (A Coruña) y Cangas de Onís (Principado de Asturias).