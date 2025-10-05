Astillero se incorpora al nuevo sistema unificado de pago de la red de transporte de Cantabria

El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, firman el convenio de colaboración - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Ayuntamiento de Astillero se incorporará al nuevo sistema unificado de pago en toda la red de transportes de Cantabria a través de un convenio de colaboración suscrito entre el Consistorio y la Consejería de Fomento.

Se trata de una iniciativa que el Gobierno de Cantabria ha establecido desde el pasado 1 de julio en los transportes interurbanos.

Así, el nuevo sistema permite poner a disposición de los jóvenes menores de 26 años de Astillero las nuevas tarjetas como medio de pago, tanto de las tarifas municipales para el Servicio de Transporte Urbano de Astillero, como para acceder a los descuentos de los Servicios de Transporte Interurbano Regional, correspondientes a los perfiles infantil (0-14 años) y joven (15-25 años).

Supondrá descuentos para los usuarios del joven del 55 por ciento, y la gratuidad para aquellos viajeros de hasta 14 años.

La tarjeta puede ser adquirida y recargada de forma presencial en las Oficinas de Atención al Público situadas en las estaciones de autobuses de Santander y Torrelavega (en horario de 08.00 a 14.00 horas de lunes a viernes laborables).

Además, la recarga también puede realizarse a través de la sede electrónica habilitada al efecto, en la página web de transporte de Cantabria (www.transportedecantabria.es), donde se pueden consultar dudas sobre la tarjeta personalizada.

En nota de prensa, el consejero del área, Roberto Media, ha detallado que el objetivo final de esta iniciativa es avanzar en la "interoperabilidad plena y sentar las bases futuras para lograr una movilidad más rápida, cómoda, fácil y segura" a través de este Sistema Unificado de Pago, del que ya forma parte el municipio de Castro Urdiales y que próximamente se irán sumando otros ayuntamientos.

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa es posible gracias a la inversión de más de 4 millones de euros de Fondos Europeos para la digitalización y modernización del sistema de transporte regional, impulsada por la Dirección General de Transportes.