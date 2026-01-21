Astillero se presenta en Fitur como "el municipio con más vida de Cantabria" - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 su estrategia turística 'Astillero, el municipio con más vida de Cantabria', que pone el foco no solo en sus recursos turísticos sino en la forma de vivir del pueblo, su actividad y el papel de los vecinos.

Uno de los ejes de la participación del municipio en la feria es la idea de que Astillero y Guarnizo han despertado un "dragón dormido" en materia turística, gracias a una suma de acciones sostenidas en el tiempo, como la creación de la Oficina de Turismo, la mejora de espacios naturales, la recuperación de patrimonio como el Puente de los Ingleses o la programación cultural y deportiva.

Así lo ha presentado el alcalde, Javier Fernández Soberón, en un acto celebrado en el stand de Cantabria, donde ha defendido una visión del turismo basada en el orgullo de pertenencia y en la implicación vecinal como principal valor diferencial, ha informado el Ayuntamiento.

"La mejor campaña de promoción de un municipio es que sus vecinos se sientan orgullosos de vivir en él y lo cuenten. Y hoy podemos decirlo alto y claro: en Astillero ese sentimiento existe", ha señalado.

El regidor ha defendido que la identidad naval de Astillero forma parte del relato que se comparte con quienes lo visitan. "Nuestro pasado explica quiénes somos, pero también nos impulsa a mirar al futuro con ambición y responsabilidad", ha apuntado.

"Vivir en Astillero se vive en mayúsculas", ha afirmado Soberón, al destacar que el municipio mantiene actividad todos los fines de semana, con propuestas de ocio, deporte, cultura y vida social pensadas tanto para vecinos como para visitantes.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de la naturaleza, con entornos como las marismas o el bosque de Morero, y la apuesta por la movilidad ciclista, que convierte a Astillero en uno de los principales nodos de carriles bici de la región.

La ubicación del municipio, a escasos kilómetros de Santander, y las conexiones viarias, ferroviarias y ciclistas ha sido otro aspecto destacado, junto con el comercio local y la hostelería.

"Atraer visitantes no consiste en una acción puntual, sino en construir un modelo coherente, donde turismo, calidad de vida y orgullo de pertenencia vayan de la mano", ha concluido el alcalde.