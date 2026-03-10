Astillero recreará el 'milagro de San Sebastián' de Reinosa en sus Fiestas de San José

El alcalde de Astillero acerca el programa de Fiestas de San José a los vecinos de Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero recreará el 21 de marzo, a las 13.15 horas, el 'milagro de San Sebastián' de Reinosa, en el que el vino emana de una fuente, dentro de su programa de Fiestas de San José, con el objetivo de atraer visitantes de otros rincones de Cantabria.

Así lo ha anunciado el alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos) en declaraciones a la prensa en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde el Consistorio ha instalado este martes una carpa informativa con el objetivo de promocionar las Fiestas de San José, declaradas de Fiestas de Interés Turístico Regional el año pasado.

Soberón, que ha estado repartiendo panfletos informativos del programa de fiestas entre los vecinos de la capital cántabra, ha señalado que es la primera vez que Astillero sale del municipio para "vender sus fiestas" y, aunque por el momento no tiene otros lugares cerrados, están buscando otras "fórmulas" para acercarlas a centros comerciales, incluso el estadio del Racing.

Según ha explicado, para atraer más gente a Astillero, se les ha ocurrido, entre otras cosas, "atraer sus propias fiestas a nuestro pueblo".

De esta forma, Astillero va a hacer "una réplica idéntica" del 'milagro de San Sebastián' de Reinosa. Para inaugurar la fuente, junto a la charanga del municipio, vendrá el Coro Ronda El Midiaju de Reinosa; y también se inaugurará la plaza que está detrás del Ayuntamiento, que llevará el nombre de dicha charanga, El Cancaneao. "Buscamos esos guiños a la región para que venga aún más gente a nuestro municipio", ha dicho.

Además, el programa de fiestas incluye otras actividades tradicionales que "funcionan muy bien" como el concurso de alubias de las peñas, en el que ya hay 3.000 personas inscritas.

Asimismo, entre los platos fuertes del programa se encuentran los conciertos que ofrecerán 'La última y nos vamos', los tributos a Extremoduro y a Fito & Fitipaldis; sesiones de DJ's, la orquesta París de Noia (20 de marzo) o Maldita Nerea (día 21).

El regidor ha indicado que las fiestas contarán con una carpa de más de mil metros cuadrados en la zona de La Cantábrica para que, en caso de lluvia o mal tiempo, nada "impida disfrutar de nuestras fiestas patronales".

También ha destacado que, entre las novedades, el municipio va a contar con aparcamientos disuasorios. Ha detallado que, además que aquellos que se ubicarán en Asantander y junto al Mercadona, habrá un autobús lanzadera desde el polígono de Guarnizo que funcionará, cada diez minutos, hasta las 3.00 horas.

"Buscamos dar difusión de Astillero, que se conozca, que la gente se sienta orgullosa, nuestros vecinos, de que vendamos el municipio fuera de él y lo que intentamos es eso, que la gente venga y llenar Astillero de gente", ha sentenciado.