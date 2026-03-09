Astillero será sede del I Encuentro Nacional de Clubes de Lectura el 18 de abril

Cartel - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Astillero será sede el 18 de abril del I Encuentro Nacional de Clubes de Lectura, una iniciativa cultural que reunirá a amantes de la lectura de todo el país en una jornada dedicada al intercambio de experiencias, la promoción de la literatura y el fomento del hábito lector.

El evento nace de la mano del Club de Lectura Puente de los Ingleses con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para clubes de lectura de distintos lugares del país, promoviendo el diálogo en torno a los libros y fortaleciendo la actividad cultural vinculada a la lectura, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El Consistorio y el Club de Lectura han comenzado ya los trabajos de organización del encuentro y se han enviado invitaciones a diferentes clubes de lectura, bibliotecas y colectivos culturales de distintos puntos del país, con el objetivo de favorecer la participación y convertir la cita en un espacio de encuentro entre lectores que comparten su pasión por los libros.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la puesta en marcha de iniciativas de este tipo, que refuerzan la programación cultural del municipio y contribuyen a proyectar Astillero y Guarnizo "como un lugar dinámico, abierto a la cultura y a la participación ciudadana".

Este encuentro se enmarca además en la apuesta municipal por impulsar actividades culturales de alcance más amplio, capaces de atraer participantes de otros territorios y de generar movimiento cultural en el municipio.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la programación y la participación en este primer encuentro nacional.

Las personas interesadas en participar o en obtener más información pueden dirigirse al correo electrónico: concursos@astillero.es.