Astillero solicita un autobús directo a las universidades

ASTILLERO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha anunciado este viernes que "luchará" para que el Gobierno de Cantabria recupere el servicio de un autobús directo a las universidades de Santander, una conexión que existió en el pasado y que fue suprimida en su día. La iniciativa pretende acortar tiempos de viaje, evitar trasbordos y facilitar el acceso del alumnado a la educación superior.

En un comunicado, el alcalde, Javier Fernández Soberón, ha subrayado que "Astillero pone sobre la mesa una solución concreta y necesaria para nuestros jóvenes. Queremos que ir a clase deje de ser una carrera de obstáculos y se convierta en un trayecto rápido, accesible, sostenible y asequible".

Como parte del impulso institucional, el alcalde remitirá una carta a los rectores de las universidades con sede en Santander para solicitar su respaldo y abrir una colaboración técnica que permita ajustar paradas, horarios y necesidades académicas.

La propuesta incluye un servicio exprés en días lectivos, refuerzos en horas punta, accesibilidad universal, integración tarifaria juvenil y la posibilidad de un proyecto piloto en periodo lectivo, con evaluación pública y mejoras sucesivas. Asimismo, se plantea una consulta a estudiantes y familias para perfilar el diseño definitivo.

Con este paso, Astillero eleva una de las peticiones más reiteradas de los jóvenes del municipio y la traslada "con rigor y espíritu constructivo" a las instituciones competentes, con el objetivo de que pueda convertirse cuanto antes en un servicio real que mejore la vida de miles de estudiantes y sus familias, ha indicado el Consistorio.