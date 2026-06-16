La astrofísica Montserrat Villar inaugurará el día 17 los Cursos de Verano de UC con una ponencia sobre eclipses solares

Archivo - La astrofísica Montserrat Villar Martín. - UC - Archivo

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La astrofísica Montserrat Villar inaugurará la XLI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria el próximo 17 de junio, a las 19.00 horas en la iglesia de Santa María de Laredo, con la conferencia 'Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra', una ponencia en la que abordará la historia, la ciencia y la dimensión humana de los eclipses solares.

El acto inaugural contará con la participación de la rectora de la UC, Conchi López, el consejero de Educación, Sergio Silva; la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, Rebeca Saavedra; y la directora del Área de Cursos de Verano, Rosa Martín.

Según ha señalado la UC en nota de prensa, los eclipses solares han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia como uno de los fenómenos astronómicos "más impactantes".

Así, la intervención ofrecerá un recorrido por las interpretaciones que distintas culturas han realizado acerca de estos eventos celestes a lo largo del tiempo, desde el mundo mesopotámico hasta el occidente cristiano, pasando por China, el mundo islámico o las culturas prehispánicas.

"Sabemos por crónicas medievales cómo se vivían esos eclipses y el terror que causaban. La gente paralizaba sus actividades, refugiándose en las iglesias, rezando y pensando que podía ser el fin del mundo", ha destacado la experta del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

La conferencia servirá también como antesala de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de la próxima década: el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, que será visible en toda Cantabria.

Según la investigadora, "los eclipses pueden ser una oportunidad fantástica para despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Es un fenómeno que aún a día de hoy sigue generando un gran interés".

Además, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación del Himno de Cantabria, a cargo de la Coral Salvé de Laredo, dirigida por José Luis Ocejo.

La agrupación ofrecerá también el tradicional 'Gaudeamus Igitur' y 'La Vergine degli Angeli', de la ópera 'La forza del destino' de Giuseppe Verdi, con la participación de la Vilma Sagliardi como solista y el acompañamiento al piano de Maite Olmos.

Asimismo, rendirá homenaje al 90º aniversario del fallecimiento de Federico García Lorca con 'Romance sonámbulo', en una actuación que contará con la intervención del recitador Antonio Torre.

PROGRAMACIÓN VARIADA Y ACCESIBLE

La sede de Laredo de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria se prepara para dar comienzo a una nueva edición con una programación que abarca propuestas académicas de actualidad y actividades culturales abiertas al público.

La primera cita llegará el 24 de junio con la conferencia 'La economía política de la migración forzada', impartida por Isabel Ruiz Olaya, profesora de la Universidad de Oxford.

La actividad, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Cultural Dr. Velasco, inaugurará el ciclo cultural de la sede pejina.

En el ámbito formativo, los primeros cursos arrancarán el 29 de junio. Ese día comenzarán de forma simultánea 'Un viaje por las literaturas africanas: historias, versos y revoluciones', dirigido por Ángela Suárez Rodríguez, y 'Sociedades y paisajes desaparecidos: perspectivas y retos de la prehistoria de las áreas costeras', bajo la dirección de Pablo Arias Cabal.

La programación continuará el 1 de julio con dos nuevas propuestas centradas en la creación literaria y la innovación sanitaria: 'De la escritura a la narración: cómo dar el paso literario', dirigido por la escritora y periodista Marta San Miguel, e 'Inteligencia Artificial en estudios clínicos', coordinado por Camilo Palazuelos Calderón y Lucía Lavín Alconero.

Ese mismo día, el Centro Cultural Dr. Velasco acogerá una nueva conferencia, 'Universo de secretos: un recorrido por la física de partículas', a cargo de Pablo Martínez Ruiz del Árbol, catedrático del Instituto de Física de Cantabria.

Durante las primeras semanas de julio también se celebrarán cursos dedicados a la ética y la política, el emprendimiento digital, la historia de la brujería y los exorcismos o la dirección coral.