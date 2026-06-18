Los atardeceres y la música en directo regresan a Laredo con los Conciertos de la Atalaya

Conciertos Atalaya Laredo - AYUNTAMIENTO

La III edición del ciclo, enmarcado en Las Noches Pejinas Cantabria Infinita, ofrecerá 8 actuaciones los domingos de julio y agosto LAREDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos de la Atalaya regresan este verano a Laredo los domingos de julio y agosto con su tercera edición que, tras el éxito de las dos anteriores, contará con un total de 8 actuaciones en directo.

La propuesta, que se enmarca en las Noches Pejinas Cantabria Infinita apoyadas por el Gobierno de Cantabria, volverá a llevar la música acústica a un entorno desde donde se puede ver uno de los mejores atardeceres del norte de España, ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

El ciclo lo abrirán Montoya y Carmona el 5 de julio con 'El Tardeo Flamenco', un nuevo espectáculo que combina temas propios con versiones de grandes referentes como Ketama, Navajita Plateá, Manzanita, Camarón, Paco de Lucía o Kiko Veneno.

El 12 de julio será el turno de Martirio, que presentará 'Mosaico', un concierto junto al pianista Jesús Lavilla con la palabra, la poesía y la canción popular latina como protagonistas.

Una semana más tarde, el 19 de julio, la cantautora y compositora Sofía Ellar acercará al público pejino su faceta más íntima y cercana, con un repertorio de canciones sobre amor, libertad y experiencias cotidianas.

El mes de julio el ciclo terminará el día 26 con Cómplices, exitoso dúo del pop español en los años 80 formado por Teo Cardalda y María Monsonís, reconocidos por temas como 'Es por ti'.

Ya en agosto, el día 2, Jaime Urrutia, una de las voces más personales del rock nacional y que este año regresa a los escenarios, ofrecerá en Laredo un repertorio repleto de grandes clásicos y composiciones más recientes.

El 9 de agosto, Alejo Stivel combinará en su actuación su trabajo en solitario con los grandes éxitos de su etapa como vocalista del grupo Tequila.

El 16 de agosto, Shuarma, una de las voces más sensibles y reconocibles del pop-rock en castellano, mostrará su versatilidad y personalidad sobre el escenario.

Para cerrar la programación de esta edición, el 23 de agosto Guaraná y Lorca ofrecerán su 'Noche Canalla', un concierto cargado de nostalgia que recuperará grandes éxitos que marcaron a toda una generación, además de presentar su nuevo single, que verá la luz el próximo mes de septiembre.

El alcalde, Miguel González, ha asegurado que "Los Conciertos de la Atalaya se han consolidado como una de las iniciativas musicales más bonitas de toda la región", ya que se trata de un proyecto que une música en directo, cultura, patrimonio y naturaleza en un entorno único, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Las entradas ya están a la venta a través de la web oficial nochespejinascantabriainfinita.es y en enterticket.es