Aprobado el nuevo convenio del soterramiento de Torrelavega que incluye el edificio de viajeros y el aparcamiento

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un nuevo convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para completar la integración ferroviaria de esta ciudad, un documento que incluye acciones cuyo presupuesto se estima en 138,86 millones de euros y entre las que se encuentran el nuevo edificio de viajeros, el aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

Al igual que en el anterior convenio, Adif aporta el 50% de la financiación, el Gobierno de Cantabria el 30% y el 20% restante el Ayuntamiento. El Ejecutivo cántabro y el Consistorio ya aprobaron su adhesión al documento hace "meses", por lo que una vez que el Gobierno central también lo ha hecho se espera que "en las próximas semanas" se proceda a su firma.

Según ha explicado el Ministerio, el nuevo convenio permitirá integrar todas las actuaciones que no pudieron completarse dentro de los plazos del convenio anterior -finalizado en diciembre de 2025-. Éstas incluyen la redacción del proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, accesos y reordenación de viales necesarios -45.000 metros cuadradados-, así como la ejecución de las obras correspondientes al soterramiento, el nuevo edificio de viajeros, el aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

Estas actuaciones quedaron excluidas de la segunda adenda modificativa del convenio anterior, firmada en diciembre de 2025, que lo prorrogaba hasta diciembre de 2026 para finalizar las obras de la vía auxiliar y la redacción de los proyectos ferroviarios, además de que actualizaba el coste de dichos proyectos, que ascendía a 10,44 millones de euros.

En el nuevo convenio, que tendrá una vigencia inicial de 10 años, también se actualizan los importes económicos de las actuaciones, que se han estimado en un coste global de 138,86 millones.

Tras la ejecución de todas las obras incluidas en el nuevo convenio, se llevará a cabo el proceso de desafectación, tanto de los suelos como de los aprovechamientos urbanísticos que resultasen patrimoniales de Adif para su incorporación al proceso urbanístico, tal y como se comprometieron las partes en el primer convenio firmado en 2018.

NUEVO ESPACIO URBANO

El proyecto de integración del ferrocarril en Torrelavega comprende una longitud de 1,8 kilómetros de la línea de ancho métrico a su paso por el municipio, entre los pasos a nivel del Paseo Niño y de la calle Pablo Garnica, siendo la supresión de estos pasos a nivel el principal beneficio ferroviario y urbanístico. Además, se construye una nueva estación subterránea y un edificio de viajeros en superficie, sobre el soterramiento.

El proyecto se completa con un nuevo aparcamiento, también subterráneo y adosado al soterramiento, la transformación urbanística de los nuevos espacios que la actuación genere para la ciudad y su integración en el entorno.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), ha celebrado el nuevo avance, "fruto de la colaboración institucional y del empuje de todas las administraciones", para hacer realidad este proyecto que es "una petición histórica de nuestra ciudad". Así, espera que la firma del nuevo convenio se produzca "en breve" para poder iniciar la licitación " de manera inmediata", con el objetivo de comenzar las obras de la siguiente fase a lo largo de este mismo año.

El regidor ha ensalzado que, cuando se plantearon las integraciones ferroviarias en Cantabria, en concreto las de Santander, Camargo y Torrelavega, esta última "estaba a la cola", pero "hoy estamos en la cabeza, con obras en marcha y compromisos que se están cumpliendo".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Luis Urraca (PSOE), ha ensalzado que se trata de "la mayor inversión de la historia de la ciudad de Torrelavega", de la mano de un Gobierno de España que "nuevamente da un paso que nos acerca más al objetivo" de cumplir con el soterramiento de las vías.