Auxiliado un hombre de Limpias que no respondía porque se encontraba en el suelo de su domicilio

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria y personal médico del 061 han auxiliado este domingo, 11 de enero, a un hombre que se encontraba en el suelo de su vivienda y no respondía.

Tras conocer la incidencia, el Servicio de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el municipio limpiense a los sanitarios y a los bomberos del Ejecutivo regional, que han realizado la apertura de la vivienda.

Al entrar al domicilio, han observado al hombre tendido en el suelo, por lo que ha sido atendido por el servicio médico.

Tras una primera valoración se ha procedido al traslado de la víctima al hospital para que sea atendido por personal facultativo, según ha informado el 112 Cantabria a través de la red social X.