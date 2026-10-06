Una avería de un mercancías en Mogro provoca retrasos y supresiones en Cercanías entre Santander y Puente San Miguel

Archivo - Un tren llega a Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avería en un tren de mercancías esta tarde en Mogro ha provocado retrasos en la circulación de los trenes de la línea C-2 de Cercanías Cantabria, que comunica Santander con Puente San Miguel.

Personal de Adif trabaja en la zona para resolver la incidencia "a la mayor brevedad", según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en la red social X, mientras que Renfe ha comunicado en un canal de información a los viajeros la supresión de varios servicios.

En concreto, por este motivo y hasta las seis y media de la tarde se han cancelado los convoyes con salida programada a las 17.10 horas de Santander a Puente San Miguel, el de las 18.05 horas en sentido inverso, el de las 18.10 horas que tenía que partir de la capital y el de las 19.05 horas de vuelta.

Además, por reajuste del servicio se habían anulado los trenes con salida a las 14.15 horas de Santander, entre Corrales y Reinosa, cuyos viajeros han sido transbordados en autobús, y el de las 14.42 horas de Santander a Corrales.

Y el lunes, se suprimieron al menos ocho Cercanías de Cantabria en diferentes líneas y por distintos motivos, seis de ellos por una avería en la infraestructura, entre Santander, Barreda, Torrelavega y Puente San Miguel.