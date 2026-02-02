Ayuntamiento afirma que Museo del Ferrocarril se mantendrá en Santander e irá integrado en el hall de la nueva estación

Archivo - Museo del Ferrocarril - HISPANIA NOSTRA - Archivo

Navarro señala que "no se comprende" la iniciativa planteada desde IU-Podemos de Torrelavega para que se ubique en la capital del Besaya SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Santander, Agustín Navarro, ha reiterado que el futuro del Museo del Ferrocarril "está garantizado en Santander", en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España en el marco del proyecto de integración ferroviaria.

Navarro ha explicado que este compromiso institucional contempla la integración del Museo del Ferrocarril en el hall de la nueva estación, una ubicación que ya está proyectada y consensuada por las administraciones implicadas, y que figura expresamente en los acuerdos de la comisión de seguimiento de la integración ferroviaria.

"El museo no solo se queda en Santander, sino que además tendrá un papel central dentro de la nueva estación. Es un acuerdo claro, cerrado y compartido por todas las administraciones competentes y así se anunció tras la comisión que celebramos el pasado mes de octubre", ha subrayado en un comunicado el concejal.

Por ello, Navarro ha señalado que "no se comprende" la moción que IU-Podemos de Torrelavega llevará al Pleno de la Corporación para que el museo se instale en la capital del Besaya, ya que el futuro del Museo del Ferrocarril "está definido desde hace tiempo, con acuerdos firmes y un proyecto en marcha". "Sorprende que se planteen alternativas cuando existe una planificación consensuada y avanzada para su permanencia en Santander", ha insistido.

Asimismo, ha destacado que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, mantendrá este martes 3 una reunión con la Asociación Europea de Ferroviarios (AEC) en la que "reiterará personalmente este compromiso pactado tanto con el Gobierno central como con el ejecutivo autonómico, con el respaldo de ADIF".

Navarro ha subrayado que la alcaldesa apostó personalmente por integrar el Museo del Ferrocarril en la Integración Ferroviaria, "buscando asegurar su futuro y ponerlo en valor dentro del proyecto de transformación urbana".

Como ha detallado, la regidora ha venido trabajando en esta línea desde que en 2019 se iniciaran las conversaciones con los responsables del museo y la asociación ferroviaria para abordar su reubicación dentro del entorno ferroviario, al entender el traslado como una oportunidad para modernizar el espacio, poner en valor sus fondos y reforzar su función cultural y educativa.

En este sentido, ha dejado claro que el Ayuntamiento "no va a dejar tirada a la Asociación de Amigos del Ferrocarril" y continuará de la mano de la entidad, desde el consenso y el diálogo, para garantizar una ubicación provisional mientras se desarrollan los trabajos en el entorno ferroviario. "Junto a la asociación, buscamos soluciones que permitan mantener viva la actividad del museo hasta su integración definitiva en la nueva estación", ha añadido.

"El Museo del Ferrocarril forma parte del patrimonio histórico, cultural e industrial de Santander y de Cantabria. La integración ferroviaria no es una amenaza, sino una oportunidad para darle mayor visibilidad, mejores instalaciones y un papel protagonista", ha concluido.