El Ayuntamiento aprueba el proyecto para la recuperación de la duna de Gamazo por más de 900.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el proyecto básico de ejecución para la recuperación de la duna de Gamazo, por un presupuesto de licitación de 924.225 euros y un plazo de seis meses.

Así lo ha anunciado en un comunicado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, quien ha recordado que se trata de una actuación encargada por el Consistorio al arquitecto Nacho Villamor, y coordinada con el Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Santander y el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Vela, que formaron parte del consorcio inicial del Mundial de Vela.

Como ha asegurado, será una recuperación "rigurosa", coordinada entre instituciones y "con el máximo respeto al entorno", para devolver este espacio a la ciudadanía "en las mejores condiciones de seguridad, calidad y durabilidad".

El proyecto contempla la sustitución del actual pavimento de madera sintética por un sistema de piezas prefabricadas de hormigón compacto de alta resistencia, con un espesor aproximado de cuatro centímetros.

El diseño mantendrá las formas y geometría actuales del espacio, incluyendo piezas especiales en esquinas para preservar la imagen original.

El nuevo material contará con un acabado similar a piedra de color arena, con baja absorción de humedad y una película hidrófuga para repeler el agua, lo que garantizará una mayor durabilidad en el entorno marino.

El capítulo principal del presupuesto, cercano a los 700.000 euros, corresponde a los trabajos de pavimentación, prefabricados y entablonados, incluyendo la retirada del material existente, la colocación del nuevo sistema y las labores de impermeabilización.