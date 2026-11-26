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SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fomento, Agustín Navarro (PP), ha asegurado que el Real Racing Club podrá disponer de las Instalaciones Nando Yosu mientras "lo necesite", tras anunciar el pasado sábado 21 que iba a realizar una nueva ciudad deportiva en Santa Cruz de Bezana.

A preguntas del PRC, sobre si el Consistorio tiene previsto renovar o prorrogar el convenio de utilización de las Instalaciones, cuya vigencia finaliza en 2028, para garantizar que el Racing pueda continuar desarrollando su actividad en ese espacio hasta que la nueva ciudad deportiva esté operativa, Navarro ha afirmado que "por supuesto, siempre y cuando lo necesite".

Sin embargo, el edil ha insistido en que el equipo de Gobierno sigue sin tener " comunicación oficial" por parte del club sobre su traslado a Bezana, por lo que no puede valorarlo.

Por último, ha apuntado que el Ayuntamiento desconoce las motivaciones del Real Racing Club para irse del municipio y construir una nueva ciudad deportiva en otro Consistorio.