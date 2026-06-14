Ayuntamiento y Asociación Vecinos del Gato colaboran para desparasitar a 170 gatos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la Asociación Vecinos del Gato han renovado esta semana colaboración, en un convenio con el que prevén que podrán desparasitar a unos 170 gatos interna y externamente mediante el programa de gestión por el método CER (Captura-Esterilización-Retorno).

Ambas partes colaboran para atender a las colonias felinas al administrar tratamientos de desparasitación, bajo supervisión veterinaria, y administrar medicamentos prescritos individualmente por las clínicas veterinarias que los atiendan, en el marco del convenio con el Colegio de Veterinarios, ha informado el Consistorio.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha asegurado que las colonias no controladas pueden presentar prevalencias altas de parasitosis, algunas con potencial zoonótico. Por ello, ha remarcado que una colonia controlada bien desparasitada supone un riesgo mínimo para la salud pública, por lo que es una medida sanitaria "fundamental", que debe realizarse siempre bajo supervisión veterinaria.

En el momento de la esterilización se aplica un antiparasitario de amplio espectro para parásitos internos y externos por parte de las clínicas veterinarias que se han adherido al Convenio con el Colegio de Veterinarios para la aplicación del método CER en Santander.

No obstante, la labor regular de desparasitación de estos gatos se ha realizado de forma "totalmente desinteresada" y con propios medios por voluntarios y asociaciones de protección animal, ha detallado la edil, que estima que es necesario articular una colaboración municipal en esta labor, a través de la Asociación Vecinos del Gato que se ocupa de aplicar el método CER en Santander.

Tal y como establece el convenio, los resultados previstos estiman que se podrán desparasitar unos 170 gatos interna y externamente. No se incluyen en esta cifra las desparasitaciones que se lleven a cabo directamente por las clínicas veterinarias.

Por el sistema de control poblacional CER se captura el mayor número de gatos de la colonia (idealmente el 100%), se les censa, identifica, esteriliza y retorna a su lugar de origen de la forma más rápida e incruenta posible, respetando al máximo los parámetros de bienestar animal.

El primer efecto del modelo CER es reducir o eliminar los posibles problemas que puedan surgir asociados a la presencia de los animales, y estabilizar la población de las colonias.

Para que la actuación sea eficiente debe alcanzarse el mayor porcentaje posible de esterilización en cada colonia, hasta superar el umbral en el que no se producirá crecimiento poblacional.