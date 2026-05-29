El Ayuntamiento de Camargo abre el lunes el plazo de inscripción para las actividades acuáticas y deportivas de julio

Piscina de La Vidriera - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá el próximo lunes, 1 de junio, el plazo de inscripción para las actividades acuáticas y deportivas que se desarrollarán durante el mes de julio en diferentes instalaciones municipales.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 10 de junio, de forma telemática, a través de la página web municipal www.aytocamargo.es. Asimismo, será posible formalizar este trámite de manera presencial los días 8, 9 y 10 de junio, tanto en el centro deportivo ubicado en el Parque de Cros, como en el área de Deportes de La Vidriera. La lista de personas admitidas se publicará el 15 de junio.

El Ayuntamiento ha informado que la programación de verano incluye actividades dirigidas a diferentes grupos de edad, desde bebés de seis meses hasta personas adultas, con propuestas orientadas tanto al aprendizaje y perfeccionamiento de la natación como a la práctica de ejercicio físico.

En el caso de los más pequeños, se ofertan cursos de natación para bebés de entre 6 y 36 meses, organizados en grupos adaptados a cada etapa de desarrollo y que se desarrollarán en la Piscina Municipal de Cros.

Asimismo, se han programado cursos de iniciación a la natación para niños y niñas de entre 3 y 13 años que, en este caso, tendrán lugar en el Centro Cultural La Vidriera.

Por su parte, la oferta para personas adultas y mayores incluye actividades como Pilates, actividad combinada múltiple, ciclismo en sala y CrossHIIT, que también se impartirán en las instalaciones de La Vidriera.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha indicado que esta programación estival busca "ofrecer alternativas de ocio saludable para vecinos de todas las edades, facilitando además el acceso a la práctica deportiva durante los meses de verano".

"El objetivo es proporcionar alternativas a los camargueses durante el período estival a la vez que fomentamos hábitos de vida saludables entre la población del municipio", ha aseverado la edil, para quien la "amplia variedad" de actividades programadas permite dar respuesta a las necesidades e intereses de los distintos grupos de edad.

Las tarifas, que varían en función de la actividad y de la condición de abonado o no abonado a la instalación, así como toda la información relacionada con los horarios, grupos y procedimiento de inscripción, se puede consultar a través de la página web municipal, además de en las instalaciones municipales correspondientes.