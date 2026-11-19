Archivo - Dársena de Molnedo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado los trabajos previos para la ejecución del proyecto de acondicionamiento del malecón sur de la Dársena de Molnedo, una actuación que permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios "más emblemáticos" del entorno de Puertochico.

Así lo ha anunciado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, quien ha detallado que las primeras labores consisten en la instalación de las casetas de obra y los medios auxiliares necesarios para el desarrollo de la actuación.

La próxima semana está previsto que se incorpore personal para llevar a cabo la retirada de mobiliario y comenzarán las labores de levantamiento de pavimentos.

Estas actuaciones iniciales incluirán además la colocación de vallados para delimitar las zonas de trabajo y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

Estos primeros trabajos suponen el inicio material de una intervención que permitirá recuperar un espacio actualmente infrautilizado y con un importante deterioro, respetando su identidad histórica y su vinculación con la actividad portuaria de la ciudad, ha asegurado el Ayuntamiento.

El proyecto, promovido y licitado por el Consistorio tras la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, ha sido adjudicado a la empresa Copsesa por más de un millón de euros y cuenta con un plazo de ejecución de diez meses.

La actuación es fruto de la colaboración entre ambas administraciones, que han formalizado el convenio necesario para la puesta a disposición de la ciudad de los terrenos de la dársena.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PORTUARIO

El proyecto, redactado por el arquitecto Ignacio Bartolomé, se desarrollará sobre una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y tiene como objetivo recuperar la esencia portuaria del malecón e integrarlo en el frente marítimo consolidado de Santander.

La intervención contempla la urbanización completa de un paseo de más de 380 metros de longitud y 16 metros de ancho, que culmina en un brazo más estrecho de unos 120 metros de largo y cuatro de ancho.

Los trabajos permitirán renovar los pavimentos, mejorar la accesibilidad, incorporar nueva iluminación y mobiliario urbano, modernizar los servicios y ordenar los diferentes usos que conviven en este espacio: peatonal, rodado, náutico, deportivo y estancial.

Uno de los elementos más destacados será la recuperación y puesta en valor de la estructura de 49 arcos que conforma interiormente el espigón, un testimonio de la ingeniería portuaria de finales del siglo XIX que contará con una iluminación específica para realzar su valor arquitectónico e histórico.

Asimismo, se actuará sobre el pavimento actual, con adoquines originales cubiertos de mortero, piezas sueltas y reparaciones realizadas con diferentes materiales.

La propuesta prevé levantar, limpiar y volver a colocar el adoquinado original, con el fin de recuperar la imagen histórica del paseo y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios.

También se sustituirán los norays actuales, cuyo estado impide su restauración, por otros históricos cedidos por la Autoridad Portuaria, y se conservará la referencia a las antiguas vías ferroviarias que llegaban hasta las proximidades del extremo del dique.

La actuación se completará con la instalación de nuevas farolas y papeleras y la renovación de los servicios urbanos.