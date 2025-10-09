El Ayuntamiento comienza la mejora de la cubierta del Palacio de Deportes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado esta semana a la ejecución de las obras de superposición de lucernario de policarbonato en la cubierta del Palacio de Deportes.

Así lo ha podido comprobar la concejala del área, Beatriz Pellón, durante una visita a la zona en la que ha asistido a los trabajos que está llevando a cabo la empresa Talleres Metálicos Julián por un importe de 133.430 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Tal y como ha detallado, para no modificar las características térmicas, de diseño y configuración arquitectónica original pero sí dar estanqueidad al pabellón, la intervención consiste en conservar el policarbonato existente (con celdillas y cámara de aire).

Ello permitirá conservar las características térmicas para evitar condensaciones y a su vez, colocar encima otro policarbonato sencillo, sin cámara, pero sí mucho más fácil de unir y solapar en el sentido perpendicular a las caídas de la cubierta. Con este nuevo policarbonato se busca dar la estanqueidad del pabellón que ahora no tiene, ha explicado.

Este policarbonato, sin cámara, facilitará la creación de las pequeñas curvaturas que existen en la cubierta y que, con el policarbonato celular, no se puede, porque es rígido. También se repararán las uniones actuales entre las chapas de policarbonato celular existentes.

Así, la edil ha informado de que el proyecto incluye entre otras actuaciones el saneado de las uniones de policarbonato, superposición de nueva cubierta de policarbonato, y desatasco de bajantes.

Pellón ha destacado la importancia de esta obra y ha anunciado que en breve también comenzarán los trabajos de la cubierta del pabellón exterior.