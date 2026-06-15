El Ayuntamiento comunicará a los vecinos los informes técnicos sobre el aparcamiento de Pombo a finales de semana - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander comunicará a los vecinos afectados por el cierre del aparcamiento de Pombo el contenido de los informes técnicos sobre el estado de la infraestructura a finales de esta semana, una vez concluya el proceso de análisis y revisión de la documentación elaborada por los expertos.

Así lo ha anunciado, en un comunicado del Consistorio, el concejal de Fomento, Agustín Navarro, quien ha explicado que el objetivo es trasladar a los residentes toda la información disponible sobre el alcance de las patologías detectadas, las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la instalación y los pasos que se deberán seguir para su recuperación.

Navarro ha subrayado que los trabajos técnicos de las últimas semanas han permitido avanzar en el diagnóstico de la situación estructural del aparcamiento, una información que servirá de base para definir las futuras actuaciones que deban acometerse tanto en el propio estacionamiento como en la superficie de la plaza.

Ha reconocido que durante este tiempo, el Ayuntamiento ha mantenido contacto con los vecinos, tanto a través de las reuniones con los residentes como mediante las distintas medidas adoptadas para facilitar alternativas de movilidad y estacionamiento mientras permanece cerrado el aparcamiento.

El edil ha recordado que los 139 residentes con plaza concesionada dispusieron desde el primer momento posible de una alternativa de estacionamiento, además de que cuentan con dos tarjetas gratuitas del TUS por cada plaza afectada y sus matrículas han sido incorporadas al padrón de residentes de la OLA para facilitar su movilidad durante el tiempo que duren las actuaciones.

"El compromiso del Ayuntamiento es seguir informando con transparencia y trasladar a los afectados toda la información disponible a medida que se vayan completando los distintos trabajos técnicos", ha dicho.

Finalmente, Agustín Navarro ha afirmado que el objetivo del Ayuntamiento sigue siendo avanzar "con la mayor agilidad posible" en la definición de las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad en el entorno de la plaza de Pombo y reducir las afecciones a residentes, comerciantes y usuarios.