Ayuntamiento dice que no puede convocar el pleno sobre El Bocal hasta que la oposición "aclare la propuesta de acuerdo"

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado esta tarde que no puede convocar el pleno extraordinario solicitado por la oposición (PRC, PSOE, Vox e IU) sobre la tragedia de El Bocal hasta que los grupos solicitantes no respondan al requerimiento efectuado por el secretario municipal para determinar la propuesta de acuerdo.

La voluntad del Consistorio, hecha pública a primera hora de esta mañana, era convocar dicha sesión en la primera fecha posible una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso, cuyo plazo finaliza el próximo martes, día 17.

En este sentido, el Ayuntamiento ha asegurado que una vez los grupos de la oposición "aclaren el texto" del punto que debe debatirse en el pleno se convocará "de forma inmediata".

Este miércoles, los concejales de la oposición registraron una petición formal en la que solicitan a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que celebre un Pleno extraordinario el próximo 19 de marzo, a las 9.00 horas y con un único punto en el orden del día: la "depuración de responsabilidades políticas y técnicas" derivadas del suceso de El Bocal, donde la semana pasada fallecieron seis jóvenes que cayeron al mar tras colapsar una pasarela de la senda costera.

El documento estaba firmado por trece concejales --por lo que se supera el mínimo recogido en el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento para celebrar esta sesión extraordinaria--, el 48,14% de la Corporación, que han apoyado el planteamiento del PRC de celebrar un Pleno extraordinario para "esclarecer responsabilidades políticas" tras lo sucedido en El Bocal, que se encuentra bajo investigación judicial.

El miércoles, los portavoces de las cuatro formaciones coincidían en señalar que la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria responde a la "necesidad de transparencia" ante una "terrible tragedia".

Una vez registrada la petición, el reglamento señala que la celebración del Pleno "no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada" y que si la alcaldesa no lo convocase dentro del plazo señalado "quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce horas".

No obstante, en la petición se solicita que el Pleno extraordinario se convoque el jueves de la semana que viene, 19 de marzo, para no interferir con los asuntos de la sesión ordinaria, que se celebra el último jueves de cada mes.

Y esta mañana el Ayuntamiento anunciaba que convocaría en el día de hoy el Pleno extraordinario "en la primera fecha posible" una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso.