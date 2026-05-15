El Ayuntamiento espera que en un mes esté el análisis del parking de Pombo y se aporten ya soluciones

Cierre del aparcamiento de Pombo - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander espera que en el plazo aproximado de un mes esté realizado el análisis de la plaza y el parking de Pombo y de la plaza y se planteen ya las soluciones técnicas para hacer frente a las afecciones estructurales detectadas en este aparcamiento, cerrado desde el miércoles por la tarde.

En cuanto el parking quede completamente vacío y se retiren todos los coches que aún permanecían en su interior --el jueves quedaban una veintena--, entrarán los técnicos para iniciar la revisión integral del aparcamiento.

Así lo ha indicado este viernes, a preguntas de la prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que ha vuelto a indicar como "una de las actuaciones posibles, con bastante firmeza", la retirada de la acumulación de tierra, de aproximadamente un metro que hay entre el techo del aparcamiento y la superficie de la plaza.

Estudiar esa cuestión, sobre la que aún se tienen que pronunciar los técnicos, es una de las razones por las que se ha decidido cerrar no solo el parking sino también la plaza de Pombo.

El cierre de la plaza podría hacer que algunos de los eventos que habitualmente acoge tengan que reubicarse. "Iremos viendo conforme vayamos teniendo noticias. Es algo totalmente baladí porque tenemos más sitios", ha dicho.

Y cuestionada también respecto a las soluciones de aparcamiento que el Ayuntamiento y la concesionaria propusieron el jueves por la tarde a los 139 residentes con plaza del parking de Pombo, la alcaldesa ha asegurado que "tuvieron un comportamiento ejemplar" y "ninguno" de los asistentes al encuentro, celebrado en el Palacio de Exposiciones, tuvo una "mala conducta".

Según Igual, los afectados agradecieron y valoraron la "reacción inmediata" del Ayuntamiento para buscarles una alternativa de aparcamiento tras el cierre temporal del parking de Pombo.

Desde la próxima semana, podrán optar a aparcamientos distribuidos entre el entorno de Cuatro Caminos y el Palacio de Festivales tal y como les ha planteado el Ayuntamiento y la concesionaria, Empark.

Según se les trasladó, ya se dispone de varias alternativas distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, que sin embargo aún no llegan a cubrir el total de los abonados residentes pero que el Ayuntamiento tiene la "seguridad" de conseguir para el lunes.

Ese día se les pasará el listado de las opciones disponibles para que puedan señalar sus preferencias. Las plazas se adjudicarán directamente o mediante sorteo si existe una demanda superior a la disponibilidad.

Además, el Ayuntamiento ha ofrecido dos tarjetas gratuitas del TUS por cada plaza afectada, que pueden ya retirar en la oficina de Empark de la calle Floranes, con el objetivo de facilitar la movilidad mientras duren las actuaciones desde el nuevo punto de aparcamiento que se les asigne hasta la plaza de Pombo.

También desde este viernes las matrículas de los residentes afectados quedarán incorporadas al padrón de residentes de la OLA, lo que les permitirá estacionar de forma gratuita no solo en su zona habitual, sino en cualquier otra con estacionamiento limitado de la ciudad con los mismos derechos que los residentes.