El Ayuntamiento esperará a la aprobación de la modificación urbanística de El Cabildo para explicar el proyecto

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno (PP) de Santander ha rechazado en el Pleno de este jueves dos mociones en materia de vivienda, una de IU para convocar a la Comisión Mixta para abordar la recuperación integral de El Cabildo de Arriba porque espera a la aprobación de la modificación urbanística, y otra del PSOE para regular la oferta inmobiliaria y elaborar un Inventario de Suelo Público residencial y un Plan Estratégico de Vivienda Pública.

Este ha sido uno de las principales cuestiones de una sesión plenaria que ha comenzado con los agentes de la Policía Local recibiendo al equipo de Gobierno con pitos y abucheos, como parte de sus movilizaciones por el "incumplimiento de los acuerdos laborales prometidos desde 2024".

En cuanto a la moción sobre El Cabildo de Arriba, el titular de Vivienda, Agustín Navarro, ha explicado que la Concejalía tiene "una hoja de ruta" y "estaba esperando a tener que algo fructifique", como la aprobación de definitiva de una modificación urbanística puntual, antes de convocar la Comisión Mixta para dar explicaciones acerca del proyecto, que consistirá en una actuación "quirúrgica" en la zona.

El edil ha dicho que el Ayuntamiento no quería generar "falsas expectativas", ya que requiere de informes favorables del Gobierno de Cantabria (PP) para hacer realidad la propuesta. Así, cuando se alcance "un consenso", se ofrecerá la documentación que la "justifica y avala" junto a una explicación "tanto en la Comisión Mixta como en la Comisión Interna de Desarrollo Sostenible", ha puntualizado el edil.

El Ayuntamiento ha celebrado un total de 23 comisiones mixtas sobre este asunto y ha preferido "dar los pasos con los implicados" antes de convocar otra "para no contar algo que no pudiera llevarse a cabo", ha apuntado Navarro.

Sobre los acuerdos anteriores en este asunto, ha afirmado que eran "difícilmente realizables sin una revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 1997".

PLANIFICACIÓN

En otro punto del orden del día, junto a Vox, el PP ha votado en contra de una moción socialista, apoyada por IU, para crear un Inventario Municipal de Suelo Público con capacidad residencial y un Plan Estratégico de Vivienda Pública, cuyo objetivo era ampliar de forma progresiva el parque municipal de alquiler asequible, solicitar al Gobierno de Cantabria la declaración de zonas tensionadas, y poner en marcha un programa de captación de inmuebles vacíos.

Navarro ha rechazado "esta forma de intentar resolver el problema" de la vivienda, ha criticado la normativa estatal "inútil", ha puesto en valor las 1.204 viviendas ofertadas por el Ayuntamiento desde 2009 y ha señalado la falta de recursos económicos en el municipio como el "principal" inconveniente para construir más.

Por su lado, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha defendido la Ley de Vivienda porque es "esencial para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico" y ha asegurado que los alquileres asequibles impulsados por el Consistorio son "positivos pero claramente insuficientes", por lo que ve "imprescindible" una planificación a largo plazo que incorpore inmuebles vacíos y medidas de contención de precios.

Por su parte, el Grupo Regionalista se ha abstenido porque el PSOE no ha aceptado una enmienda "urgente" que proponía un punto adicional para que el Ayuntamiento interviniera para intentar llegar a una solución "coherente" en el conflicto de los pisos de la calle Hermanos Calderón (Peñacastillo), que fueron construidos y promovidos por la Obra Social La Caixa como alquiler asequible, y actualmente pertenecen a un fondo de inversión.

Mientras tanto, la líder municipal de Vox, Laura Velasco, se ha preguntado "dónde están las llaves de los pisos prometidos" por el PSOE en España, que ha cifrado en 784.000 desde 2008, y ha reclamado que "hace falta" invertir en esta materia.

En su turno, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha denunciado que la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) "no puede limitarse a ser una mera promotora inmobiliaria" y ha pedido "visión de fondo" para valorar otras vías, como la captación y rehabilitación de inmuebles. También, ha apoyado a los vecinos de Peñacastillo y ha dicho que estará "a su lado para defender el derecho a la vivienda".

OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN

En otra moción, el equipo de Gobierno ha rechazado una propuesta de IU -apoyada por PSOE y PRC, y con la abstención de Vox- que solicitaba cumplir otra aprobada en 2019 y ratificada en 2020 para crear el Observatorio Municipal de la Contratación porque "generaría duplicidades y ralentizaría la gestión", ha dicho el concejal de Economía, Javier García, quien cree que "lo necesario es reforzar los mecanismos existentes".

El portavoz del Grupo Mixto (IU), Keruin Martínez, ha defendido esta apuesta por un control "riguroso" de los contratos, concesiones y externalizaciones municipales, algo que ha justificado en los gastos corrientes de 2026, a los que el Ayuntamiento dedicará 114,9 millones, casi 40 más que hace diez años, lo que "demuestra que los mecanismos actuales de fiscalización son insuficientes", ha apuntado el concejal.

Por su lado, la socialista Paz de la Cuesta ha respaldado esta medida porque la "desastrosa" prestación de los servicios públicos ha generado "un enorme descontento y desafección en la ciudadanía", ha argumentado. Asimismo, ha opinado que "el control social" al Ayuntamiento "está muy limitado" y considera que el Observatorio sería el lugar "adecuado" para hacerlo.

Por parte de Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha señalado que existe "un problema importante de falta de planificación, seguimiento y control" de los servicios públicos. Sin embargo, su grupo se ha abstenido porque este órgano "solo engordaría la maraña burocrática" municipal, ya que, para ella, las comisiones son el lugar para solucionar la "falta de transparencia" del equipo de Gobierno.

Y la regionalista María Victoria Fernández ha criticado "la falta de rigor y coherencia" del PP, al que ha pedido que "abandone la autocomplacencia" porque el control y la supervisión de los contratos firmados "brilla por su ausencia".

GUARDIA CIVIL, VALDECILLA Y PROTESTAS

Asimismo, la única moción aprobada del día ha sido, por unanimidad, una para instar al Gobierno de España a conceder la Gran Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil al Servicio Marítimo (SEMAR) de la Benemérita para reconocer su lucha contra el narcotráfico, y otorgar la condecoración y recompensa local a los guardias fallecidos y heridos en acto de servicio, en atención a su entrega a España.

Una decisión que ha partido e una enmienda transaccional del PP a una moción de Vox para instar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) a disponer de los recursos humanos, tácticos y operativos para que estas unidades puedan actuar con eficacia y seguridad. Además, han pedido que puedan responder con fuerza letal; reconocer la Guardia Civil como profesión de riesgo; garantizar su equiparación salarial con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; e impedir el cierre de las casas cuartel rurales.

En otro punto, el PP ha rechazado una moción regionalista (respaldada por PSOE, Vox e IU) para formalizar un convenio con el Gobierno de Cantabria sobre los sillares de la Casa de Salud de Valdecilla, inaugurada en 1929 y que forma parte de la Lista Roja del Patrimonio desde 2024, al argumentar que el Ejecutivo regional ya se ha comprometido a su restauración de cara al centenario del edificio.