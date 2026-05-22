El Ayuntamiento impulsa un programa de educación y participación ambiental sobre la infraestructura verde de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha preparado una programación estable de educación y participación ambiental vinculada a la infraestructura verde de Santander, que se desarrollará en el espacio educativo de Los Viveros.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es acercar los espacios verdes a la ciudadanía, especialmente a escolares y familias, como lugares de aprendizaje y participación.

El programa empezará en septiembre, con motivo del arranque del próximo curso escolar, aunque se ha presentado esta semana con dos días de talleres en los que han participado alumnos de Educación Infantil del CEIP Menéndez Pelayo.

El contenido se articula en torno a un concurso por equipos denominado 'Green Prix', dirigido a centros educativos y familias, y diseñado como una actividad que combina aprendizaje y diversión, adaptada a edades y niveles educativos.

Mediante un sistema de juego por equipos, los participantes giran una gran ruleta que determina el tipo de prueba a realizar: preguntas, retos creativos, dinámicas sorpresa o desafíos colaborativos, todos ellos vinculados a contenidos de educación ambiental.

A través de diferentes categorías -flora, fauna, plantas, hortalizas y sostenibilidad- los asistentes descubren contenidos clave de educación ambiental mientras desarrollan habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones.

Además se desarrollará en un entorno de aula de naturaleza, reforzando el vínculo entre el aprendizaje y el contacto directo con el medio.

De esta manera, estas actividades se llevarán a cabo en el nuevo espacio educativo de Los Viveros que el Ayuntamiento ha creado en los viveros municipales, un invernadero de 100,12 metros cuadrados diseñado para reforzar la gestión de la infraestructura verde urbana.

Una actuación que, como ha señalado la concejala, se enmarca como una apuesta del equipo de Gobierno para la mejora técnica y funcional de los viveros municipales como infraestructura estratégica de apoyo a la biodiversidad urbana.

Además de estos talleres para escolares y familias, programados entre el 26 de septiembre y el 19 de diciembre, también habrá cuatro grandes eventos ambientales y familiares en diferentes parques de la ciudad.

El Parque de Las Llamas acogerá el primero el 6 de junio, con un espectáculo de animación circense con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

El mismo evento se celebrará el 26 de septiembre en los Jardines de Pereda, mientras que el 24 de octubre y el 19 de diciembre están programadas otras acciones para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático y la 'bienvenida de la Navidad'.