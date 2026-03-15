El Ayuntamiento pide explicaciones a Costas sobre la pasarela proyectada y la construida en El Bocal

Servicios de emergencias trabajan en la pasarela tras colapsar.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander solicita explicaciones a la Demarcación de Costas acerca de la pasarela proyectada y la construida sobre la grieta de El Bocal, que colapsó el pasado día 3, causa por la que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave.

Así lo exige tras las informaciones publicadas este domingo por El Diario Montañés, en las que se indican que la pasarela finalmente construida no se corresponde con la solución estructural prevista en el proyecto original de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, aprobado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente, que "es el único proyecto conocido por el Ayuntamiento", afirma en un comunicado.

Para éste, este hecho plantea interrogantes "de enorme gravedad" sobre la construcción de la pasarela y sobre la información "tergiversada e incorrecta que el Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a la opinión pública desde que se produjo la tragedia".

Por ello, considera "imprescindible" que Costas explique si modificó el diseño de la pasarela previsto en el proyecto aprobado y, en tal caso, quién ordenó ese cambio y si existe algún modificado que contemple esas alteraciones. También resulta "necesario" aclarar qué garantías estructurales y de seguridad se aplicaron a la nueva solución constructiva y por qué ese cambio "nunca fue comunicado al Ayuntamiento ni figura en la documentación conocida del proyecto".

En relación con esta cuestión, señala el Ayuntamiento, la normativa que regula la ejecución de obras públicas "establece que cualquier cambio en elementos constructivos relevantes debe ser técnicamente justificado mediante los correspondientes informes, propuesto con una memoria que explique las razones técnicas que lo motivan y autorizado por la dirección de obra y por el órgano competente de la administración promotora".

Y por este motivo, el Consistorio pedirá que la Demarcación de Costas "aclare si se siguió este procedimiento y si existe documentación oficial que recoja y motive esas modificaciones".

Incide en que, "durante todos estos años", Costas "nunca dejó constancia de ese cambio en un documento oficial ni ha aclarado si llegó a tramitar el proyecto modificado que legalmente correspondía realizar cuando se altera un elemento estructural de una obra pública".

INSISTE EN QUE NO SE RECEPCIONÓ

Asimismo, la Administración local ha vuelto a insistir que la senda costera "nunca fue finalizada ni recepcionada, ya que las obras fueron paralizadas por la propia Demarcación de Costas antes de su conclusión, lo que obligó a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria".

Tras esa paralización, relata, fue el propio Ministerio el que redactó en agosto de 2016 un nuevo proyecto denominado 'Finalización de la senda peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar', en el que "se reconoce expresamente que las obras habían quedado sin terminar y que era necesario definir las actuaciones pendientes para completarlas".

Por este motivo, hace hincapié en que la senda costera "nunca llegó a recepcionarse, ya que la legislación establece que la recepción de una obra pública solo puede producirse cuando se ha finalizado el contrato y las actuaciones han sido ejecutadas en su totalidad". En este caso, asevera que "lo único que se formalizó fue un acta de comprobación para liquidar el contrato con la empresa adjudicataria, trámite administrativo que no equivale a la recepción de la obra, y en el que no intervino el Ayuntamiento".

Al respecto, el Consistorio recalca que "nunca participó en ningún procedimiento de recepción ni firmó documento alguno que implicara la entrega de la infraestructura, por lo que resulta rotundamente falso afirmar que esa recepción se produjera de mutuo acuerdo con la administración municipal".

Del mismo modo, asegura que la apertura al uso público de la senda fue "una decisión adoptada exclusivamente por la Demarcación de Costas, como administración titular de la infraestructura".

El Ayuntamiento también insiste en que el compromiso municipal de mantenimiento que figura en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 2004 se refería "exclusivamente al proyecto concreto de la senda costera aprobado en ese momento, que es el único que conocía el Consistorio".

Ese compromiso estaba condicionado a que las obras se finalizaran, se recepcionaran y se entregaran formalmente al Ayuntamiento, circunstancias que "nunca llegaron a producirse", asevera de nuevo.

Además, el Ayuntamiento ha advertido que, si el proyecto ejecutado finalmente es sustancialmente distinto del que figuraba en el proyecto original, tanto en extensión como en alcance, tipología constructiva y características técnicas, Costas debe aclarar "¿qué infraestructura concreta pretendía el Ministerio que el Ayuntamiento mantuviera en el futuro?, ya que durante estos años se produjeron numerosas actuaciones y modificaciones que nunca fueron comunicadas".

SIN ACLARAR

Por otra parte, en su comunicado, el Consistorio señala otras preguntas que "ni Costas ni el Ministerio han aclarado".

Entre ellas si el mantenimiento debía referirse al proyecto inicial aprobado en 2003; a las modificaciones introducidas durante la ejecución; al proyecto modificado que debería haberse tramitado; a lo ejecutado finalmente "sin conocimiento" del Ayuntamiento; a lo que se reflejó en el acta de comprobación realizada por Costas para liquidar el contrato con el contratista; o a las actuaciones posteriores realizadas en distintos puntos de la senda.

El Consistorio vuelve a recalcar además que, "cuando Costas realizó actuaciones de mantenimiento en la senda en el año 2024, tras recibir el aviso trasladado por la Policía Local por el mal estado del puente de La Maruca, llevó a cabo reparaciones en diferentes puntos del recorrido, incluida la pasarela de El Bocal, limitándose a intervenir en la barandilla sin actuar sobre los soportes metálicos que sólo ellos conocían que se habían ejecutado, obviando su deterioro masivo por oxidación, una cuestión básica que no detectaron", apunta.

Respecto a las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas en febrero de 2026, afirma que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística y se refieren a labores de restauración ambiental en la zona litoral norte, como la limpieza de vertederos ilegales, la eliminación de flora invasora o la restauración paisajística, intervenciones que requieren autorización del Ministerio por realizarse en terrenos de su competencia y que "nada tienen que ver con el mantenimiento de las infraestructuras", sostiene.

Por último, el Ayuntamiento reitera "su respeto absoluto" a la investigación judicial abierta y manifiesta su "plena" disposición a colaborar con la Justicia aportando toda la documentación y la información que le sea requerida.

Al mismo tiempo, considera "imprescindible" que se esclarezcan todos los hechos con "transparencia y rigor" para que los ciudadanos conozcan "con exactitud qué ocurrió con una infraestructura cuya titularidad, ejecución y puesta en uso correspondieron en todo momento al Ministerio del Gobierno de España", finaliza.