El Ayuntamiento prevé inaugurar los Jardines de Piquío para los Baños de Ola o la próxima semana

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SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander prevé inaugurar "próximamente" los Jardines de Piquío, en concreto, espera que estén listos para la celebración de los Baños de Ola, que se inaugurarán el jueves, 2 de julio, o, sino, para "la próxima semana".

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), este martes a preguntas de la prensa, después de que el PSOE Santander advirtiera sobre el nuevo retraso en la finalización de las obras de remodelación de los Jardines de Piquío y exigiera al equipo de Gobierno una fecha concreta para su reapertura.

Igual ha criticado que "el PSOE ha pedido explicaciones sin leerse" los acuerdos de las Juntas de Gobierno local, que es donde se abordan las ampliaciones de plazo.

Ha afirmado que las obras están "en plazo" y cada vez que ha habido una ampliación desde el equipo de Gobierno lo han "explicado".

Asimismo, ha indicado que han sido "varios" los motivos que han hecho "alargar" las obras, como la solicitud realizada el pasado verano por el sector turístico de las suspensión temporal de los trabajos durante la temporada estival para minimizar molestias en esta zona de especial afluencia en esos meses; la afección del picudo rojo a palmeras de los jardines, o la ralentización de los trabajos relativos a los cantos rodados del parque, primero por la ola de calor y luego por la lluvia en estos últimos días.

La regidora ha apuntado que los Baños de Ola se han celebrado "siempre" en la Plaza de Italia, los Jardines de Piquío y San Roque, y confía en que este año puedan tener los mismos escenarios.

APARCAMIENTO POMBO

Por otro lado, respecto a la situación en el aparcamiento de la Plaza de Pombo, la alcaldesa ha señalado que "todavía no están los informes concluyentes", pero tienen "novedades" al respecto, que trasladarán, en primer lugar, a los residentes "entre hoy y mañana".

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la presentación del CIACC 2026: Congreso Internacional de Acción Climática, en el Gran Casino de El Sardinero.