El Ayuntamiento recibió el viernes la información del PSIR 'Bosques de Santander', que revisará este martes

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Santander, Gema Igual.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha recibido este viernes la información del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander', promovido por el Grupo Empresarial Real de Piasca que prevé la construcción de vivienda privada y de protección además de la futura Ciudad de la Justicia frente a los terrenos del PCTCAN, que revisará este martes.

Así lo ha indicado a preguntas de la prensa, la alcaldesa, Gema Igual (PP), quien esta mañana ha señalado que todavía no conocía los detalles del proyecto y que este mediodía iba a mantener una reunión con el Servicio de Urbanismo del Consistorio para su revisión.

"Bienvenido un proyecto que genere vivienda, pero ahora hay que conocerlo y conocer qué es lo que el Ayuntamiento puede aportar", ha dicho Igual, que ha matizado que, dentro de las capacidades del Consistorio, pedirá que "sea el mejor para la ciudad".

Ha insistido en que "a día de hoy, sin tenerlo y sin tener un plano, es muy difícil poder pronunciarse". Respecto a la posición que mantendrá el Ayuntamiento, ha sostenido que "a algo que conlleve vivienda" dirá que "por supuesto que sí", pero "a algo que pueda ser perjudicial para los vecinos, para todo un barrio, por supuesto que no". "Estoy encantada de dar la bienvenida a nuevos vecinos a Santander, pero cuidando a los que hay", ha dicho.

Al hilo, ha puntualizado que en este momento el PSIR "no perjudica a todo un barrio, sino a unos vecinos ya a título más individual", pero que se tendrá que ver qué situación tienen sus propiedades y los detalles del proyecto.

La alcaldesa, que ha remarcado que el Ayuntamiento "no tiene porqué validar" el PSIR aunque sí emitir un informe, ha destacado que se está en "un paso cero" respecto a su tramitación, en una etapa "incipiente", y que tendrán que producirse reuniones de "manera obligada" sobre este tema, en relación a si tiene previsto mantener encuentros con los regidores de Camargo y Santa Cruz de Bezana, donde también está proyectado el PSIR.

A este respecto, y a preguntas sobre los PSIR en Cantabria, Igual ha afirmado que cualquier alcalde "mira con mucho respecto" su figura porque "pasa por la capacidad que tienen los ayuntamientos", y ha opinado que, en principio, "es buena idea" utilizar su fórmula cuando afecta a varios municipios, como en este caso es a tres, para que "se pueda desarrollar todo el terreno al mismo tiempo".

Sin embargo, ha remarcado que "hay que analizar el contenido de cada uno de los PSIR" y ha abogado por que su figura "no se vuelva una cosa muy periódica porque efectivamente pasa por encima de las competencias municipales". A pesar de ello, ha valorado que es una fórmula que "en ocasiones está muy bien porque da agilidad y da ese desarrollo integral".

ZBE Y MERCADO DE MÉXICO

Por otra parte, en relación al requerimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al Ayuntamiento para que entregue los datos de las mediciones de la calidad del aire que no había facilitado, incluida la geolocalización y la totalidad del periodo de medición a raíz del recurso interpuesto por la Asamblea Ciudadana Santander Saludable por la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la alcaldesa ha asegurado que esos datos "están dados dentro de toda la información que se ha aportado al juzgado" y que los servicios técnicos "están identificando en dónde están".

Además, también ha indicado que mantiene "constante y periódicamente" reuniones con los comerciantes del Mercado de México y que el Consistorio se plantea "todos los abanicos" respecto al sobrecoste de la obra de rehabilitación. Ha afirmado que cuando se tenga una solución, se hará público.

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del programa de 'Mi barrio late sano y feliz'.