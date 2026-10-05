El Ayuntamiento de Santander analizará el macroproyecto del Grupo Empresarial Real de Piasca con el "máximo rigor"

Archivo - La alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander analizará "con el máximo rigor y la máxima responsabilidad" el macropoyecto 'Bosques de Santander' que el Grupo Empresarial Real de Piasca ha proyectado en terrenos de la ciudad y de los municipios de Santa Cruz de Bezana y Camargo.

Esta iniciativa privada contempla la construcción de 7.850 viviendas -4.710 libres y 3.140 protegidas a precio asequible- y acogerá la futura Ciudad de la Justicia.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha precisado que el Consistorio va a priorizar en este proyecto "el interes general y el beneficio para la ciudad", aunque ya ha adelantado que "si se cumplen los criterios" y el Gobierno de Cantabria aprueba la declaración como Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) "con todas las infraestructuras", va a ser "un gran barrio".

La regidora también ha recibido como positiva la construcción de las más de 7.000 viviendas -"es incuestionable que hace falta", ha dicho- pero, sobre todo, ha precisado que debe ser "vivienda asequible para los santanderinos y los cántabros y que sea a un precio que esté tasado".

Además, ha aclarado que el Consistorio "velará" por los realojos de las personas que tienen su vivienda en los terrenos afectados para que, "como la ley dice, se realojen en las inmediaciones y en las mismas condiciones".

Igual ha indicado que no conoce el proyecto porque es privado y ha ha remarcado que Santander debe "ganar", exigiendo "que tenga los cánones o estándares" que el Ayuntamiento aplica en el resto de la ciudad.