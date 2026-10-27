El Ayuntamiento de Santander aprueba la Oferta de Empleo Público del TUS para este año con 60 plazas y la RPT

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SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la Oferta de Empleo Público en el servicio municipal de transportes urbanos para este año, con un total de 60 plazas vacantes correspondientes a personal laboral, y también la Relación de Puestos de Trabajo.

Esta oferta de empleo consiste en 48 plazas de conductor (una de ellas de cocheras y otra reservada a personas con discapacidad); una de director adjunto; una de inspector; una de auxiliar administrativo; tres de oficial mecánicos; una de oficial administrativo, dos de oficial de mantenimiento, una de oficial gestor de instalaciones y dos de oficial de chapa y pintura.

Así se recoge en el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria, consultado por Europa Press, una vez que la oferta de empleo público se aprobó la semana pasada por parte de la Junta de Gobierno Local.

Según se indica, de forma previa se realizará la promoción interna y, en caso de no cubrirse las plazas, se realizará el turno libre de las mismas.