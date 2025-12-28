Ayuntamiento de Santander y CAVAS organizarán talleres de educación afectivo sexual en centros educativos

Archivo - CEIP Nueva Montaña - EDUCANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil 'CAVAS' organizarán talleres de educación afectivo sexual en centros educativos de la ciudad.

Así lo han acordado mediante un convenio suscrito entre ambas entidades, que incluye una partida de 12.463 euros municipales, con el objetivo de desarrollar estos talleres, que tendrán lugar en aulas de Primaria y Secundaria; y de realizar un estudio de relaciones afectivo sexuales en adolescentes, ha informado el Consistorio.

Estarán dirigidos a alumnos de todas las etapas de Secundaria y de 5º y 6º de Primaria y promoverán relaciones afectivas sanas; darán a conocer el concepto de sexualidad y desarrollo psicosexual; fomentarán el respeto hacia la diversidad humana; y eliminarán estereotipos que contribuyan a la discriminación de personas por su identidad, orientación sexual o expresión de género.

Además, en los talleres se trabajará la igualdad de género, se darán a conocer estrategias para aprender a disfrutar de las relaciones sanas e igualitarias; así como facilitar conocimientos para aprender a distinguir señales de alarma en una relación y prevenir la violencia sexual y las ciberviolencias; se dotará de conocimientos para actuar en caso de una agresión y/o abuso sexual; y se fomentará el pensamiento crítico.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio, que considera que "la educación sexual rigurosa y científica fomenta una mayor autonomía, el cuidado de la corresponsabilidad, el empoderamiento personal, el desarrollo de la propia identidad sexual y la capacidad de establecer relaciones de buen trato, respetuosas con la diversidad, igualitarias y libres de violencias", ha afirmado la concejala Zulema Gancedo.

Con respecto al estudio, la edil ha detallado que se realizará una encuesta acerca de las actitudes, comportamientos e inquietudes que tienen los jóvenes en relación a las relaciones afectivo-sexuales de forma que las personas encuestadas pertenecerán al alumnado de los centros donde se hagan los talleres.