El Ayuntamiento de Santander concede subvenciones para impulsar 27 proyectos juveniles en 2026

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SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la concesión de las subvenciones para actividades juveniles correspondientes a 2026, una línea de ayudas dotada con 25.000 euros y destinada a respaldar proyectos impulsados por asociaciones y colectivos juveniles que contribuyen a ampliar las oportunidades de participación, formación, creatividad, inclusión y ocio saludable para la juventud de la ciudad.

La resolución contempla la financiación de 27 iniciativas presentadas por entidades del municipio, tras un proceso de valoración en régimen de concurrencia competitiva.

Entre las iniciativas que recibirán financiación figuran propuestas relacionadas con la educación en valores, la promoción de la salud mental, la prevención, la inclusión social, la cultura, la música, la literatura, el deporte, el ocio educativo, el asociacionismo, la formación de voluntariado, el intercambio juvenil o la sensibilización en materia de diversidad, entre otras.

En concreto, las entidades beneficiarias son Asociación Cultural Meeples, Asociación Ser Joven, Asociación Juvenil Sotileza-Pereda, Asociación Cultural Fluent, Asociación de Mujeres Teda, Poetry Slam Santander, Asociación Cultural Coro Joven de Santander, Ajiemca, Asociación Ciudadana Cantabria Anti-Sida, Asociación Cultural Ciudadela Tirith, Centro Social Smolny, Asociación Contigo Creando, Asociación La Columbeta y Alega Cantabria.

Se benefician igualmente de la convocatoria el Club Atalaya, Aptacan, Ascasam, Scouts Católicos de Cantabria, Grupo Scout 526 Montaraz, el colectivo Datos Racing, Asociación Cultural Salón de Belleza, Asociación Cultural Be The Beat, Fundación Cescan, Asociación de Sordos de Cantabria (ASSC), Asociación Entre Etapas y Asociación Universitaria Erasmus Santander Non-Stop.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha destacado que estas subvenciones ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con el movimiento asociativo juvenil, que desempeña "un papel fundamental en la oferta de espacios de participación, aprendizaje y convivencia para los jóvenes de Santander".

Méndez ha incidido en que esta convocatoria permite reforzar el trabajo que durante todo el año realizan las asociaciones juveniles de la ciudad y facilita que puedan desarrollar actividades de calidad que llegan a perfiles muy diversos de jóvenes.

Asimismo, ha agradecido la implicación de las entidades participantes y ha animado a los colectivos juveniles a seguir presentando iniciativas en futuras convocatorias para continuar construyendo una ciudad cada vez más dinámica para la juventud.