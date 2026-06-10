El Ayuntamiento de Santander destinará 16,8 millones de remanentes a inversiones

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SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander podrá destinar 16,8 millones de euros procedentes de sus remanentes del ejercicio presupuestario de 2025 a inversiones financieramente sostenibles, que mejorarán equipamientos, infraestructuras y servicios públicos.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado el concejal de Economía, Javier García, que ha detallado que otros 27,1 millones procedentes de esos remanentes se dedicarán a financiar con recursos propios inversiones ya previstas en el presupuesto, en lugar de recurrir a endeudamiento bancario.

García ha explicado que el Ayuntamiento podrá articular estas actuaciones financieras gracias a "una solvencia económica incuestionable" que permite aplicarlas de acuerdo a los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Así, el concejal ha manifestado que Santander cumple con estos requisitos, ya que su deuda a 31 de diciembre de 2025 se sitúa en el 11% frente al máximo del 65% permitido por la ley, la liquidación presupuestaria de 2024 presenta superávit y un remanente de tesorería positivo, cumplimiento de las reglas fiscales y el periodo medio de pago a los proveedores se situó en 2025 en 11 días, frente al máximo de 30 establecido en la normativa.

"La gestión eficiente y responsable de los recursos públicos se traduce en unos excelentes indicadores económicos que nos permiten aplicar el superávit presupuestario a actuaciones que benefician directamente a los vecinos", ha resaltado García.

El concejal ha enmarcado estos datos en un contexto económico del Ayuntamiento que presenta "una salud financiera impecable", con indicadores como una deuda que ha descendido más de un 50% en lo que va de legislatura, y una política de contención fiscal que ha permitido no subir los impuestos desde el año 2013.

"En conjunto, vuelve a demostrarse que tenemos un Ayuntamiento con estabilidad financiera, con menos deuda y con capacidad para seguir invirtiendo sin aumentar la presión fiscal, lo que brinda a la ciudad un futuro económico brillante", añadido el edil.

ENTREGAS A CUENTA

Por otro lado, el concejal de Economía ha precisado que los 78 millones de euros que el Ayuntamiento recibirá en concepto de entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda corresponden a la actualización prevista de los importes ante la actual situación de prórroga presupuestaria del Gobierno central.

"No es un regalo del Gobierno, sino lo que nos corresponde a los ayuntamientos por la aplicación normativa de los recursos procedentes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial", ha aclarado García, que también ha matizado que el incremento respecto al año anterior se debe a la mayor recaudación del Estado por las subidas de impuestos y por el aumento de la inflación.