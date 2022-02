El Ayuntamiento de Santander podría perder 623.000 euros de fondos europeos porque no encuentra el justificante de envío

Ceruti tiene "esperanza" en que aparezca el mail o el asunto se pueda resolver "de alguna otra manera"

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander podría perder 623.000 euros de fondos europeos si no encuentra el justificante de envío de la solicitud, si bien el portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha dicho hoy que tiene "esperanza" en que aparezca el mail o que el asunto se pueda resolver "de otra manera" porque sino sería "un palo muy importante".

A preguntas de la prensa sobre lo sucedido, que afecta a un proyecto elaborado por la Concejalía de Innovación, a cargo de Cs, Ceruti ha subrayado que este departamento ha hecho "todo lo que tenía que hacer", por lo que le parecía "injusto" que alguien quisiera hacer "una guerra política" del hecho, además que de "la responsabilidad política no sería de quien redactó el proyecto".

El edil ha explicado que el Servicio de Innovación elaboró el proyecto para presentarlo ante el Ministerio de Política Territorial y se aprobó en Junta de Gobierno local, con lo que "ahí termina la fase de tramitación que corresponde a la Concejalía".

El acuerdo debe ser firmado por Alcaldía y notificado al Ministerio. "Al parecer Alcaldía firmó y Secretaría, que es el servicio responsable de notificarlo, no se sabe qué ha ocurrido con ello. Secretaría cree que lo ha enviado pero no se encuentra el justificante", ha explicado.

Según la información de Cs, Secretaría recibió este expediente de la Junta de Gobierno local, antes de enviarlo pidió que se completara con documentación a la Concejalía de Innovación, que la aportó, "y nos dijeron que se había enviado". Y "ahora resulta que no aparece el justificante".

"Cuando la persona que lo ha enviado está convencida de que lo ha enviado, no encuentra el correo electrónico ni la notificación, hay que seguir buscando, porque esas cosas pasan, que pierdes un correo electrónico", ha comentado. Por eso, el portavoz tiene la "esperanza de que quien es responsable de esto, acabe encontrando el justificante. Porque en el servicio responsable de ello están convencidos de que lo enviaron", ha reiterado.

En este sentido, Ceruti ha precisado que él no da por hecho que no se haya enviado. "Están buscando", ha dicho, y ha defendido "primero ver qué es lo que ha ocurrido, a ver si efectivamente se envió o no, a ver qué dice el Ministerio, y después llegará el momento de la valoración de las responsabilidades políticas".

El concejal ha insistido en que la pérdida de los fondos "no es ninguna broma", más de 600.000 euros, y en una convocatoria europea en la que es "fácil cobrarlo" frente a "la mayoría", además de que los proyectos estaban "muy avanzados o en ejecución".

"Deberían estar dando muchas vueltas aquellos que tenían que comunicarlo, y supongo que lo estarán haciendo. Desde luego, nosotros tampoco estamos parados porque lo que queremos es resolver los asuntos; vamos a ver si podemos ayudar a resolver el problema que no hemos creado nosotros", ha insistido.

Los fondos que se solicitaban son para obras de mejora del servicio informático, que son "muy buenas", y que, si no aparece el justificante, "va a tener que sumir el Ayuntamiento" porque los trabajos "se van a hacer", ha asegurado Ceruti a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local.