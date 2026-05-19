El Ayuntamiento de Santander reabre al tráfico el tramo cortado en la calle San José

Archivo - Calle San José de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha reabierto este martes al tráfico de vehículos del tramo de la calle San José entre Ataúlfo Argenta y Rualasal, que se cerró el domingo pasado como medida de precaución después de que cascotes de la fachada del inmueble ubicado en la esquina con Ataúlfo Argenta cayeran sobre la vía.

Los técnicos de la propiedad del edificio han realizado las evaluaciones y actuaciones oportunas para subsanar la incidencia y garantizar la seguridad de la fachada, y el tramo de esta vía ha vuelto a quedar abierto al tráfico con normalidad, ha informado el Consistorio.

Por lo que respecta al tramo de la calle Hernán Cortés que se encontraba cerrado por obras y que se reabrió para ofrecer alternativas de movilidad en la zona mientras se resolvía la incidencia en San José, volverá a cerrarse en los próximos días para finalizar las obras de renovación del adoquinado y adecuación del entorno.