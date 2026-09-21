El Ayuntamiento de Santander trabaja en resolver una incidencia informática en la Casa Consistorial y La Paz

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Prevé que esté resuelta este martes y ampliará de forma preventiva en dos días hábiles los plazos que vencían este lunes SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santander trabajan desde primera hora de este lunes para resolver una incidencia informática que ha afectado a los equipos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, mientras que el resto de dependencias municipales han mantenido su funcionamiento habitual.

Así lo ha informado la Administración local en un comunicado, en el que ha explicado que los servicios municipales de Informática están centrando sus esfuerzos en resolver la avería y en la recuperación completa de los sistemas, que se prevé que puedan quedar restablecidos a lo largo de este martes 22.

La incidencia se ha producido en uno de los equipos de la infraestructura de red municipal, denominado switch S4, cuya sustitución ya estaba prevista dentro del proceso de renovación tecnológica del Ayuntamiento.

Los nuevos equipos de Extreme Networks destinados a esta actualización ya habían sido recibidos y su migración se encontraba en fase de planificación.

La avería ha provocado que los servicios técnicos se hayan volcado desde primera hora de la mañana en anticipar este proceso para recuperar cuanto antes el funcionamiento ordinario de los sistemas afectados.

La avería ha afectado exclusivamente a los equipos informáticos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, sin repercusión en los ordenadores y sistemas del resto de edificios municipales.

Además, los empleados municipales que tenían habilitado el teletrabajo han podido continuar desarrollando sus funciones con normalidad, lo que ha permitido mantener la actividad en los puestos afectados en los que esta modalidad de trabajo era posible.

El Ayuntamiento ha precisado que la incidencia en los equipos de estas dependencias municipales no ha afectado al funcionamiento de la Sede Electrónica, que ha permanecido operativa durante la jornada.

De este modo, ciudadanos, empresas y profesionales han podido presentar documentación y realizar sus trámites por vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal con normalidad.

Asimismo, los ciudadanos han podido registrar la documentación dirigida al Ayuntamiento a través de otras administraciones públicas, como la Delegación del Gobierno o el Gobierno de Cantabria, entre otras, de acuerdo con los mecanismos de interoperabilidad previstos en la legislación administrativa.

No obstante, y con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y evitar cualquier posible perjuicio, la Alcaldía ha acordado ampliar en dos días hábiles los plazos de los procedimientos administrativos municipales que vencían este lunes, 21 de septiembre.

Se trata de una medida de carácter preventivo dirigida especialmente a aquellas personas que hubieran previsto presentar presencialmente durante esta jornada alguna solicitud, alegación, recurso u otra documentación sujeta a plazo en las dependencias municipales afectadas y no hubieran podido hacerlo como consecuencia de la incidencia.

El Ayuntamiento continuará trabajando hasta recuperar plenamente los sistemas afectados y mantiene la previsión de que el servicio pueda quedar restablecido a lo largo del martes.