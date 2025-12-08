Los ayuntamientos de Campoo subrayan la importancia del AVE y piden mejoras en la N-611 y A-67

Los responsables municipales de la Merindad de Campoo en el 'Sermón de la Peseta' junto al prior del Monasterio de Montesclaros, Francisco García - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

REINOSA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y representantes de los once municipios que integran la Merindad de Campoo han aprovechado el encuentro celebrado este domingo con motivo del 'Sermón de la Peseta' para subrayar la importancia de la llegada de la alta velocidad a la comarca y reclamar también mejoras en la N-611 y en la A-67.

La iglesia de San Sebastián, en Reinosa, ha sido escenario este mediodía de la misa en la que el prior del Monasterio de Montesclaros, Francisco García, ha pronunciado el 'Sermón de la Peseta', cumpliendo, así, la primera parte del compromiso que contrajo en 1880 la orden de los Dominicos por administrar el conjunto monástico.

La segunda obligación adquirida es la entrega al alcalde de Reinosa y presidente de la Merindad, José Luis López Vielba (PP), de "una peseta" (hoy céntimo de euro) , la cual se ha cumplido en un acto celebrado en el salón de plenos del Consistorio de la capital campurriana.

Este gesto simbólico ha dado paso a un encuentro en el que los responsables municipales han abordado los asuntos de interés para el conjunto de sus ayuntamientos.

En este sentido, López Vielba ha destacado los "avances" que se han dado en los últimos meses para la llegada del AVE a la comarca con el protocolo de actuación suscrito el pasado septiembre por ADIF, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio para la reordenación ferroviaria que permita la supresión de los pasos a nivel y la adaptación de las estructuras para la llegada de la línea de alta velocidad.

Al respecto, el alcalde ha explicado que se está a la espera de que ADIF presente los preceptivos proyectos, a lo que seguirá la firma de convenios de esta entidad dependiente del Ministerio de Transportes con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio.

Otro asunto que ya se había tratado en anteriores reuniones de los representantes de la Merindad y que este lunes ha vuelto a abordarse ha sido el "mal estado" de conservación de la N-611, a lo que se añaden ahora las "deficiencias" detectadas en el firme y la señalización horizontal de la A-67 y el ramal que une a esta última con Valdeprado del Río, Valdeolea y Valderredible.

En este sentido, ha anunciado que se solicitará una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para pedir la realización de las actuaciones pertinentes.

Finalmente, se ha acordado instar a la Consejería de Hacienda a que "mantenga y potencie" el servicio que presta la Oficina de Recaudación del Gobierno de Cantabria en Reinosa.

Durante el encuentro se ha recordado también a los tres trabajadores de la Estación Invernal de Alto Campoo que fallecieron en un accidente acaecido hace ahora 25 años.