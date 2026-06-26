Bajan un 18,9% interanual los asuntos ingresados en el primer trimestre en los juzgados de Cantabria

Archivo - Un juzgado en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Cantabria ingresaron durante el primer trimestre de este año un total de 18.926 nuevos asuntos, un 18,9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, según se recoge en el informe hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ese descenso viene marcado, principalmente, por la acusada disminución del 30,3%, experimentada por la jurisdicción Civil, con 9.016 nuevos asuntos, y en menor medida por la Penal, donde éstos bajaron un 9,7%, hasta los 7.841.

Por contra, se registraron aumentos en el ingreso de nuevos asuntos en la Contencioso-Administrativa (+24,8%), con 302, y en la Social (-19,7%), con 1.767.

BAJA LA TASA DE RESOLUCIÓN Y CRECE LA PENDENCIA Y LA CONGESTIÓN

Entre enero y marzo de este año, los juzgados y tribunales de la Cantabria resolvieron 17.416 asuntos casos, un 24,6% menos que en el mismo trimestre de 2025, y quedaron en trámite al final del periodo 38.427, lo que implica un descenso interanual del 4,4%.

Los asuntos resueltos se redujeron un 34% en Civil, un 31,7% en la Social; un 11,5% en la Penal, y un 11,4% en la Contencioso-Administrativa.

Paralelamente, la cifra de causas y procedimientos en trámite al final del trimestre bajó un 12,1% en Civil, y aumentó un 62,9% en la Contencioso-Administrativa; un 2,5% en Penal, un 11,4% en la Social.

Los órganos judiciales de Cantabria dictaron en total entre enero y marzo de 2026 un total de 5.076 sentencias --un 33,8% menos que un año antes--, 8.187 autos --un 12,3% menos-- y 4.030 decretos.

Con estas cifras totales, la tasa de resolución bajó un 6,9% y la de sentencia un 6,3%, mientras subió un 26,5% la de pendencia y un 17,9% la de congestión.

TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad de Cantabria en el primer trimestre del año fue de 33,05 asuntos por cada 1.000 habitantes, la sexta más baja e inferior a la media nacional, que fue de 37,15, diez puntos menos que hace un año.

La comunidad autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).

DATOS NACIONALES

En total, los juzgados españoles registraron 1.824.951 asuntos en el primer trimestre de 2026, un 20,6% menos que el año anterior, con un descenso interanual en todas las jurisdicciones del país, especialmente en la del orden civil, que decreció en un 35,8% en lo relativo a las cuestiones de nuevo ingreso.

Además, la resolución de asuntos sufrió una disminución en todas las jurisdicciones del 13,7%.

Según el CGPJ, entre los meses de enero y marzo, los tribunales españoles resolvieron 1.757.204 asuntos, un 13,7 % menos que el año pasado, mientras que los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.758.123, lo que supone "un leve descenso interanual del 0,7%".

En la jurisdicción civil se registraron 785.541 nuevos asuntos, con una reducción del 35,8%, y se resolvieron 734.476, un 22,3% menos. En trámite quedaron al final del periodo 2.728.558 asuntos, un 8,1% menos que al final del primer trimestre de 2025, indica el Poder Judicial.

En su caso, la jurisdicción penal recibió 856.932 nuevos asuntos, un 3,5% menos que un año antes, y se resolvieron 847.127 asuntos, un 5,7% menos, mientras que 1.276.102 quedaron en trámite, lo que supone un 14% más.

El descenso en el ingreso de asuntos de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue, con 52.944 nuevos casos, del 2,1%, al tiempo que los asuntos resueltos fueron 52.696, un 13,2% menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite, 221.947, variaron al aumentar un 0,4%.

En la jurisdicción social se registraron 129.497 asuntos, un 3,5% menos que entre enero y marzo de 2025. Se resolvieron 122.880 asuntos, un 7,1% menos, y quedaron tramitándose 531.466 asuntos, un 10,4% más.