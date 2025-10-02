El Banco de Alimentos de Cantabria lanza la Gran Recogida y pide más de mil voluntarios

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Cantabria, junto con los otros 54 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), hace un llamamiento urgente a la solidaridad de la ciudadanía cántabra de cara a su campaña anual más importante, La Gran Recogida, para seguir apoyando a las más de 9.000 personas en situación de vulnerabilidad que dependen de su ayuda en la región a través de una red de 205 instituciones benéficas.

Para llevarla a cabo, se necesitan más de 1.000 personas voluntarias que cubran 35 de los 215 supermercados participantes en toda Cantabria los días 7 y 8 de noviembre. Solo se requieren 3 ó 4 horas de tiempo para informar sobre la campaña en los puntos de recogida.

"Cantabria también necesita tu tiempo, tu generosidad y tu compromiso. Con tu ayuda, podremos llegar a más familias y garantizar que ninguna persona pase hambre en nuestra región", señala la entidad, cuya meta es alcanzar los 100.000 kilos de alimentos y 100.000 euros en donaciones, que serán canjeados según las necesidades del almacén.

Para las personas interesadas en colaborar, tendrá lugar una reunión informativa el jueves 30 de octubre, a las 18.00 horas, en el Teatro Casyc.

También se puede donar dinero en la página web del Banco de Alimentos o enviar un Bizum al 00396. Las donaciones económicas permiten una mayor eficiencia logística y la compra de productos específicos según las necesidades más urgentes del almacén.

El Banco de Alimentos de Cantabria es una entidad apolítica y aconfesional, fundada en 1996, que el año pasado gestionó 799.745 kilos de alimentos y atendió mensualmente a más de 9.000 personas vulnerables. Este esfuerzo es posible gracias a la labor de 45 voluntarios permanentes y las cerca de 1.000 personas que participan en las campañas anuales.