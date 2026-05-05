El Banco de Alimentos de Cantabria necesita 500 voluntarios para la 'Recogida de Primavera'

Archivo - Imagen de una voluntaria de Banco de Alimentos.- Archivo - BANCO DE ALMENTOS - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Cantabria, asociado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los cántabros para cubrir 500 puestos de voluntariado de cara a la próxima 'Recogida de Primavera', que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio.

Bajo el lema 'Lo damos todo', esta iniciativa busca abastecer los almacenes de la entidad para garantizar la ayuda a miles de familias que sufren el impacto del encarecimiento del coste de la vida, especialmente en productos básicos y vivienda.

La campaña de 2025 contó con 343 voluntarios, una cifra "valiosa pero insuficiente", ya que solo permitió cubrir con voluntarios 34 tiendas de los 212 supermercados participantes, ha indicado la organización en nota de prensa.

Así, el objetivo para este 2026 es alcanzar los 500 voluntarios para dar cobertura a más puntos de venta, ya que los centros con presencia física de voluntariado registran un incremento muy significativo en las donaciones.

"Participar es tan sencillo como donar tres horas de tu tiempo. Ese pequeño gesto permite que muchas familias puedan llenar sus platos", han indicado desde la entidad.

Según han subrayado, la realidad social en España sigue siendo "compleja", ya que 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social (25,7% de la población).

La pobreza infantil continúa siendo "una de las asignaturas pendientes", con tasas de las más altas de la Unión Europea. Además, aparece con fuerza el perfil del 'trabajador pobre': personas con empleo cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una alimentación equilibrada debido a que el precio de los alimentos ha subido un 38% desde 2021.

¿CÓMO AYUDAR?

Los voluntarios se encargarán de informar a los clientes sobre las modalidades de donación: recogida física (entrega directa de productos no perecederos) o donación económica en caja (los ciudadanos pueden aportar una cantidad económica al pasar por caja).

Este importe se transforma en un crédito para el Banco de Alimentos, que puede canjearlo por los productos que más necesite en cada momento, optimizando así el stock de sus almacenes y atendiendo necesidades urgentes.

Posteriormente, también se necesita la presencia de voluntarios para las labores de clasificación.

26.000 KILOS Y 38.000 EUROS

El año pasado, la solidaridad de los cántabros permitió recoger 26.000 kilos de alimentos y 38.000 euros en créditos para canjear en las diferentes cadenas de supermercados. Este 2026, el reto es, al menos, igualar estas cifras para sostener el sistema de ayuda.

Gracias a la solidaridad de 2025, el Banco de Alimentos de Cantabria distribuyó 854.123 kilos de alimentos, llegando a una media de 8.883 personas cada mes. Este año, el objetivo es superar esas cifras y demostrar que, en Cantabria, cuando alguien lo necesita, "lo damos todo".

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web www.bancodealimentosdecantabria.es o el correo electrónico voluntarios@abacantabria.es.