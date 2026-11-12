El Banco de Alimentos de Cantabria reunir 100.000 kilos de comida y 100.000 euros los días 13 y 14 de noviembre

Archivo - Imagen de una voluntaria de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALMENTOS - Archivo

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Cantabria ha presentado la XIV edición de la Gran Recogida, la campaña anual más importante de la entidad, que se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre en establecimientos comerciales de toda la región, en los que se espera reunir 100.000 kilos de comida y 100.000 euros.

La Gran Recogida es una de las mayores movilizaciones solidarias de Cantabria y, un año más, une a supermercados, entidades sociales, empresas colaboradoras y voluntariado con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación digna a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, el Banco de Alimentos de Cantabria atiende de manera continuada a casi 9.000 personas en situación de vulnerabilidad, a través de una red de 205 instituciones colaboradoras.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto marcado por la inseguridad alimentaria y las dificultades económicas que afrontan muchas familias para cubrir la cesta básica de la compra.

Los voluntarios desempeñan una función esencial durante la Gran Recogida, ya que su labor consiste en informar a los clientes de los centros comerciales sobre la campaña, resolver dudas y explicar las distintas formas de colaboración disponibles en cada establecimiento.

La presencia de voluntariado en las puertas de los supermercados resulta clave para visibilizar esta necesidad y multiplicar la participación ciudadana.

Para esta edición, el Banco de Alimentos de Cantabria busca 1.000 voluntarios para cubrir los puntos de recogida prioritarios en la región. No se requiere experiencia previa ni formación especializada, y la labor se desarrollará en un turno de 3 horas durante el fin de semana de la campaña.