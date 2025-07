El Banco de España prevé que el exceso de demanda de la vivienda vaya a más en los próximos años

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado que los informes anuales de 2024 y 2025 constatan la existencia de un esceso de demanda extraordinario en el mercado de la vivienda que "va a ir probablemente a más en los próximos años".

Por ello, ha defendido poner en marcha medidas desde la colaboración de "todas las administraciones" --a nivel local, autonómico y de Estado--, y que estén orientadas a incentivar y expandir la oferta de vivienda.

"Este es un tema que afecta a los tres niveles de la administración pública", ha dicho Escrivá a preguntas de los medios por la problemática de acceso a la vivienda en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, antes de participar en el curso 'Immigration and Industrial Policy: Challenges and Opportunities for Spain'.