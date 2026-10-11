La banda de rock progresivo y metal sinfónico Psychic Equalizer recalará el jueves 15 en el Palacio de Festivales

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SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock progresivo y metal sinfónico Psychic Equalizer recalará el próximo jueves 15 de octubre en el Palacio de Festivales de Cantabria, en una actuación en la que participarán destacados músicos de la escena cántabra.

Junto a ellos estarán en la Sala Argenta, a partir de las 19.30 horas, el coro Camerata Coral de la Universidad de Cantabria dirigido por Raúl Suárez y el Ensamble de Cuerdas María Blanchard dirigidos por Andrés Barragán, además de la colaboración del cantante Javier Sixto.

Compuesto por la cantante Saray Riaño, el pianista Hugo Selles, el guitarrista Carlos Barragán y el baterista Sergio Azcona, este cuarteto ofrece música cargada de virtuosismo, emoción y control sonoro.

Además abarca un contenido de crítica social y pensamiento filosófico en sus letras, tratando temas como las desigualdades e injusticias de clases consecuencia del abuso de poder, la defensa de los derechos de la mujer en el mundo profesional de la ciencia o los abusos a menores, entre otros muchos.

En este sentido, destaca su trabajo 'Luciana', un tema de 22 minutos que rinde homenaje a los fallecidos en el accidente de la Mina de Reocín la noche del 17 de agosto de 1960, un suceso poco conocido.

Sus últimos trabajos han sido 'Prologue to Insurrection' (2025) e 'In a Shroud of Silence' (2026).

El año pasado, Psychic Equalizer obtuvo el premio al mejor albúm en la cuarta edición de los Premios de la Música de Cantabria Sisión Vermú.

En este 2026, la banda realiza dos fases de conciertos a nivel nacional, con paradas en varios puntos de Cantabria y otras provincias.

La formación clásica de varios de sus miembros y su experiencia profesional interpretando una gran variedad de géneros dan como resultado un sonido original que combina virtuosismo, riqueza armónica y arreglos audaces y creativos, con influencias de Dream Theater, Nightwish, Opeth y Symphony X.